Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp: Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT kỷ cương, tình thương và chất lượng

(LĐ online) - Sáng 6/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi và đại diện lãnh đạo sở, ngành, UBND TP Đà Lạt đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Lâm Đồng trên địa bàn TP Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nghe báo cáo của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại Điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trưởng điểm thi Nguyễn Vũ Minh Tú cho biết Điểm thi này có 761 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân có 610 thí sinh và thí sinh tự do có 151 thí sinh. Tổng số phòng thi có 32 phòng và số lượng cán bộ làm công tác trong Hội đồng coi thi là 98 người.

Tại Điểm thi Trường THCS - THPT Chi Lăng, Trưởng điểm thi Nguyễn Văn Dũng cho biết Điểm thi này có 479 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm học sinh của 3 trường: THCS - THPT Chi Lăng, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Tổng số phòng thi có 21 phòng và số lượng cán bộ công tác trong Hội đồng coi thi là 68 người.

Hai trưởng điểm thi cũng báo cáo tóm tắt về tình hình công tác chuẩn bị cho Kỳ thi đã hoàn tất, từ tập huấn kỹ lưỡng Quy chế thi, cơ sở vật chất đảm bảo tốt, công tác an ninh, an toàn đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định…

Tại hai điểm thi, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra các khâu phục vụ Kỳ thi như phòng thi, vệ sinh môi trường, các phòng phục vụ thi… Đồng thời, ông Trần Văn Hiệp cũng đến hai Hội đồng coi thi để gặp gỡ các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Ngoài nghe báo cáo của các trưởng điểm thi, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng đồng thời đề nghị các thầy, cô giáo làm công tác coi thi phát biểu để lắng nghe và chia sẻ về nhiệm vụ coi thi.

Kiểm tra phòng thi tại Điểm thi THCS - THPT Chi Lăng

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Chủ tịch Trần Văn Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị tốt, nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Đồng thời, căn dặn các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi một mặt giữ tốt kỷ cương của Kỳ thi, mặt khác động viên không tạo áp lực để các thí sinh có tâm lý thật thoải mái làm bài thi đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND TP Đà Lạt quan tâm hỗ trợ thiết thực đến những hoàn cảnh thí sinh khó khăn, tạo các điều kiện thuận lợi tốt nhất cho mọi thí sinh trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

“Học sinh nào không có điều kiện thì chính quyền địa phương cần nắm bắt kịp thời để hỗ trợ, kể cả ăn sáng, chỗ ở và đi lại. Kỳ thi phải vừa đảm bảo tính kỷ cương, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, vừa thể hiện tình thương và trách nhiệm cao đối với các thí sinh dự thi. Mục đích là tỉnh Lâm Đồng tổ chức một Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nghiêm túc, chất lượng và đạt kết quả cao” - Chủ tịch Trần Văn Hiệp nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh cũng lưu ý ngành công an, ngoài việc hoàn thành tốt công tác an ninh, trật tự cho Kỳ thi cũng cần quan tâm đến sự an toàn về giao thông của thí sinh trong và cả sau Kỳ thi kết thúc.

Tỉnh Lâm Đồng có truyền thống tốt về những Kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, đạt chất lượng cao so với mặt bằng của toàn quốc. Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh là yếu tố góp phần quan trọng để có những Kỳ thi đạt an toàn, nghiêm túc và có chất lượng. Vì vậy, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm học vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc lại.

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TP Đà Lạt có 3.162 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 5 điểm thi gồm các trường: THPT Trần Phú, THPT Chuyên Thăng Long, THCS - THPT Tây Sơn, THCS - THPT Chi Lăng và THPT Bùi Thị Xuân.

Nghe báo cáo công tác hỗ trợ thí sinh của UBND TP Đà Lạt Lắng nghe phát biểu của cán bộ coi thi tại Điểm thi Bùi Thị Xuân Cán bộ coi thi Điểm thi trường Chi Lăng phát biểu Kiểm tra phòng thi tại Điểm thi trường Chi Lăng

MINH ĐẠO