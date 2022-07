Công an Đức Trọng đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(LĐ online) - Nhằm đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Trọng được diễn ra an toàn, đúng quy chế, Công an huyện Đức Trọng đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch Bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng; đẩy mạnh các đợt tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự trị an, phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, lên phương án phân luồng điều tiết giao thông trong các ngày thi, không để phát sinh các điểm nóng ách tắc giao thông ảnh hưởng tới kỳ thi. Chủ động phòng ngừa không để xảy ra các hoạt động gây rối, phá hoại kỳ thi, thi thuê, thi hộ; mua bán, sản xuất, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận và các hoạt động khác liên quan đến kỳ thi.

Bên cạnh đó, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục - Đào tạo trong kiểm tra, đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đảm bảo ANTT kỳ thi tốt nghiệp THPT từ hệ thống tường rào đến hệ thống an ninh khu vực khuôn viên bên trong Điểm thi, khu vực phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi.

Đến thời điểm hiện tại, các phương án đảm bảo ANTT, an ninh bảo mật, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Trọng đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với những điều kiện tốt nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 06 đến ngày 09/7/2022, tại địa bàn huyện Đức Trọng có 1.864 thí sinh dự thi tại 4 Điểm thi: THPT Đức Trọng, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thái Bình và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

N.MINH