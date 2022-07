Công an huyện Đạ Tẻh thăm, tặng quà gia đình bệnh binh

(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 25/7, Công an huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình bệnh binh trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh thăm, tặng quà cho các gia đình bệnh binh trên địa bàn huyện

Dịp này, Thừa ủy quyền của Bộ Công an và Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh đã đến thăm, tặng quà cho hai gia đình bệnh binh gồm ông Phương Văn Sáng (ngụ tại xã An Nhơn) và ông Đinh Minh Trần (ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh).

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các gia đình bệnh binh trên địa bàn; đồng thời, khẳng định những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn được thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đạ Tẻh trân trọng, biết ơn và là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ học tập, rèn luyện, phấn đấu và noi theo.

Song song với đó, lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh cũng mong muốn các gia đình luôn gương mẫu giáo dục con em chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực vào các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Đây là hoạt động truyền thống được Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức thường niên; qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Tẻh; đồng thời, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, từ đó gắn kết hơn nữa nghĩa tình quân - dân.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đoàn thăm, tặng quà các gia đình thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với Đoàn thị trấn Đạ Tẻh và Hội Cựu chiến binh thị trấn tổ chức sửa chữa, làm sân, cổng, dọn dẹp vệ sinh, phát dọn cây cối cho gia đình bà Triệu Thị Viền (ngụ tại Tổ dân phố 8A, thị trấn Đạ Tẻh) là vợ liệt sỹ, gia đình hoàn cảnh khó khăn, con cái bệnh tật.

