''Dân vận khéo'' ở Sơn Điền

Thời gian qua, Đảng ủy xã Sơn Điền, huyện Di Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh công tác dân vận cũng như Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn. Qua đó, nhằm huy động sức dân, phát huy nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn Điền nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022

Sơn Điền là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh. Toàn xã hiện có hơn 720 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%. Người dân trên địa bàn chủ yếu gắn với nghề nông trên ruộng vườn, nương rẫy, thu nhập không cao và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn chưa phát triển. Một số bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực chủ động trong vươn lên phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng quê hương.

Chính vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương, Đảng ủy xã Sơn Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, Khối Dân vận và đoàn thể tăng cường công tác dân vận để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chính quyền, Mặt trận, Khối Dân vận và đoàn thể tại Sơn Điền đã thực hiện công tác dân vận với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời xây dựng, triển khai các Mô hình “Dân vận khéo” để áp dụng, nhân rộng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền vận động mọi tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; nỗ lực xóa đói, giảm nghèo; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, các cán bộ làm công tác dân vận tại Sơn Điền cũng đã nhiệt tình, tích cực, gần gũi, sâu sát, “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động Nhân dân. Các nội dung tuyên truyền, vận động được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, các hoạt động quần chúng cũng như trong các phong trào triển khai trên địa bàn. Thông qua công tác dân vận đã góp phần làm cho Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; quan tâm và ủng hộ sự quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định; công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được tăng cường. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì ổn định.

Theo thống kê của UBND xã Sơn Điền, đến nay người dân trên địa bàn đã hiến hàng trăm héc ta đất, hàng trăm ngàn cây xanh và đóng góp được hàng triệu ngày công cũng như hàng tỷ đồng kinh phí để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Là một địa phương có xuất phát điểm thấp với nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân nên tháng 11 năm 2021 xã Sơn Điền đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, mọi mặt đời sống người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/người/năm.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể tại địa phương đã xây dựng các Mô hình “Dân vận khéo” để lan tỏa trên địa bàn. Trong đó, tiêu biểu như Mô hình vận động Nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn của Mặt trận xã. Hay Hội Cựu Chiến binh xã với Mô hình Gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Hội Phụ nữ xã với Mô hình “5 không 3 sạch”, nuôi dạy con tốt. Hội Nông dân xã với Mô hình Vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Đoàn Thanh niên xã với Mô hình Xung kích, tình nguyện phát triển cộng đồng...

Đồng chí K’ Vít - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền cho biết, như Bác Hồ đã từng dạy, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, vì vậy trong triển khai các phong trào, hoạt động tại địa phương, Đảng ủy xã luôn xác định công tác dân vận cần đi trước một bước. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cũng như xây dựng nông thôn mới thời gian qua tại địa phương không thể không kể đến vai trò của công tác dân vận. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác dân vận; đồng thời xây dựng, nhân rộng các Mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực trên địa bàn. Từ đó, xây dựng quê hương Sơn Điền không ngừng phát triển.

DUY NGUYỄN