Doanh nghiệp vì người lao động - Công nhân đồng hành cùng doanh nghiệp

Những ngày giữa năm 2022, khi cả nước cơ bản an toàn vượt qua đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi, tổ chức Công đoàn Lâm Đồng cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động, phát triển hệ thống Công đoàn. Và, lần đầu tiên, tổ chức Công đoàn Lâm Đồng vinh danh những doanh nghiệp vì người lao động; đồng thời, vinh danh những người lao động tiêu biểu đồng hành cùng doanh nghiệp.

Biểu dương người lao động tiêu biểu đồng hành cùng doanh nghiệp

Ông Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, trong ấn tượng của nhiều người, tổ chức Công đoàn chủ yếu là phục vụ cho quyền lợi chính đáng của người lao động, công nhân. Đây là mục tiêu chính của tổ chức Công đoàn. Nhưng, tổ chức Công đoàn còn hướng tới xây dựng sự hài hòa trong quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Doanh nghiệp phát triển tốt, người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập. Và ngược lại, khi người lao động làm việc hăng say, hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh nghiệp hoạt động ngày thêm vững vàng. Đây là mối quan hệ không thể tách rời, cùng hỗ trợ nhau vươn lên.

Cũng vì vậy, tháng 5/2022, lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động tiêu biểu năm 2022. Có 30 doanh nghiệp được vinh danh thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động, cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Điểm chung của các doanh nghiệp là ra sức vượt khó, sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời, các doanh nghiệp luôn đồng hành với tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo cho người lao động ngày càng tốt hơn. Ngoài việc chấp hành đúng quy định pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các doanh nghiệp đã cùng tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều chính sách tốt hơn cho người lao động so với quy định pháp luật như: Hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, điện thoại, tham quan, du lịch, tiền thưởng năm, tiền lương tháng thứ 13 và 14... xây dựng quan hệ lao động hài hòa, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể hay lãn công, đình công, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Không chỉ chăm lo cho người lao động, các doanh nghiệp tiêu biểu đã đóng góp phát triển kinh tế địa phương, thực hiện công tác xã hội thiện nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vinh danh doanh nghiệp, đồng thời tổ chức công đoàn cũng vinh danh những công nhân, người lao động tiêu biểu gắn bó với doanh nghiệp. LĐLĐ thành phố Đà Lạt cũng vừa tổ chức biểu dương gương “Công nhân lao động tiêu biểu đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2022. Dịp này, 25 gương người lao động thành phố Đà Lạt được biểu dương đều là các anh chị trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp, đồng thời là các đoàn viên công đoàn. Các anh chị làm việc đầy nhiệt huyết, đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được doanh nghiệp giao. Những điển hình được vinh danh này đã góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt, tạo tình đoàn kết trong bộ phận và trong toàn doanh nghiệp. Đồng thời, họ đều là những đoàn viên công đoàn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ sở (CĐCS) phát động.

Biểu dương người lao động tiêu biểu đồng hành cùng doanh nghiệp, LĐLĐ Đà Lạt biểu dương tinh thần làm việc hăng say, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp của lực lượng công nhân, người lao động. Lao động gắn bó với doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp. Và doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Lao động, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp - người lao động sẽ góp phần giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi, doanh nghiệp phát triển, kéo theo đời sống của người lao động được đảm bảo. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của quan hệ hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn Lâm Đồng ngày càng hướng tới xây dựng quan hệ hòa hợp, thúc đẩy sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo một môi trường làm việc thân thiện, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh.

Tổng số công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh hiện có 70.421 người sinh hoạt tại 1.514 CĐCS, với 66.692 đoàn viên công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ đã thành lập mới 22 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có 9 CĐCS tại doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 25 lao động trở lên. Được biết, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng đời sống của người lao động bị ảnh hưởng không nhỏ, các doanh nghiệp và người lao động đang phấn đấu vượt khó, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống của người lao động.

DIỆP QUỲNH