Đồng chí Phạm S kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(LĐ online) - Ngày 6/7, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Di Linh.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại điểm thi trường Trường THCS Liêng Trang (huyện Đam Rông)

Tại huyện Đam Rông, đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường THCS Liêng Trang (xã Đạ Tông). Điểm trường có 173 thí sinh tham gia đăng ký dự thi; trong đó, có 163 học sinh của trường và 10 thí sinh tự do với 8 phòng thi.

Trong kỳ thi THPT năm 2022 này, huyện Đam Rông có 470 thí sinh tham gia tại 3 điểm thi với 23 phòng thi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi tại địa bàn cơ bản đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai.

Tại huyện Lâm Hà, đồng chí Phạm S và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ở điểm thi này, địa phương đã bố trí 7 phòng thi và 1 phòng chờ với 157 thí sinh dự thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S kiểm tra các phòng thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Lâm Hà)

Theo UBND huyện Lâm Hà, năm 2022, có 1.409 thí sinh đăng kí dự thi THPT ở 5 điểm thi chính thức, 1 điểm thi dự phòng với 62 phòng thi. Khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi của thí sinh… được đảm bảo, đáp ứng đủ kiện theo quy định, đúng quy chế.

Cũng trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và đoàn công tác kiểm tra tại Trường THPT Đơn Dương. Tại điểm thi này được bố trí 20 phòng thi và 3 phòng chờ; trong đó, 1 phòng chờ được bố trí, sát khuẩn đầy đủ... cho các em thí sinh bị nhiễm Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S kiểm tra tại Trường THPT Đơn Dương (huyện Đơn Dương)

Báo cáo với đoàn công tác, công tác an ninh an toàn được chú trọng với lực lượng công an được bố trí nghiêm ngặt, đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra thuận lợi. Năm nay, huyện Đơn Dương có 931 thí sinh tham gia kỳ thi ở 3 điểm thi với 40 phòng thi. Các trường trên địa bàn đã chủ động xây dựng các phương án dạy và học, tập trung vào ôn thi, tổ chức thi thử cho các em học sinh làm quen với môi trường.

Tại huyện Đức Trọng, đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tại Trường THPT Đức Trọng. Tại điểm thi này có 809 thí sinh tham dự; trong đó, có 41 thí sinh tự do. Trường đã bố trí 35 phòng thi, dự phòng 5 phòng cùng với hệ thống camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi 24/24.

Đoàn kiểm tra phòng thi của thí sinh thi tại điểm thi Trường Trường THPT Đức Trọng (huyện Đức Trọng)

Hiện, toàn huyện có 1.828 thí sinh đăng kí tham gia tại 4 điểm thi chính thức, 1 điểm thi dự phòng với 82 phòng thi chính thức và 17 phòng thi dự phòng.

Về phía huyện Di Linh, đoàn công tác đã tới kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu. Tại điểm thi này đã bố trí 14 phòng thi; trong đó, dự phòng 3 phòng, 1 phòng chờ. Với số lượng học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 326 em. Dịp này, UBND huyện Di Linh cũng đã hỗ trợ cho 28 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường (1 triệu đồng/1 thí sinh).

Trong kỳ thi năm nay, toàn huyện Di Linh có 1.573 thí sinh dự thi; trong đó, có 45 em học sinh tự do tham gia thi. Với 5 điểm thi, 70 phòng thi và 37 phòng dự bị. Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Di Linh cũng đã tích cực xây dựng các kế hoạch và đi khảo sát thực tế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất và các thiết bị hỗ trợ phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi.

Tại huyện Di Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cùng đoàn công tác đã kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại các điểm thi. Các trường có điểm thi đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án coi thi kịp thời cũng như làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh bố trí các điểm thi phù hợp, đảm bảo điều kiện thuận lợi và an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S yêu cầu cán bộ, giáo viên và thí sinh nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch Covid-19, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học sinh an tâm làm bài trong những ngày diễn ra kỳ thi.

