Gần 14.000 thí sinh Lâm Đồng thi môn đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại huyện Đức Trọng, đúng 6 giờ 30 phút sáng nay, 4 điểm thi trên địa bàn Đức Trọng đồng loạt làm thủ tục cho 1.864 em học sinh lớp 12 bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các phòng thi các thí sinh đều được kiểm tra, nhắc nhở các quy định trước khi vào phòng thi. Hầu hết các thí sinh đều được ôn tập kỹ lưỡng và sẵn sàng tâm thế để làm bài thi.

Tại các hội đồng thi trên địa bàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra Kỳ thi được triển khai thực hiện đảm bảo an toàn. Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng túc trực tại các hội đồng thi từ sớm để hỗ trợ các thí sinh.

Tại 4 địa điểm thi, các thanh niên tình nguyện chia làm 8 đội hình, hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục, phát nước uống, giữ đồ... Đồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ kỳ thi hướng dẫn người thân của thí sinh không tập trung gây mất an ninh, trật tự gần khu vực diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, tại các địa điểm thi còn có đội hình xe ôm miễn phí sẵn sàng phục vụ các thí sinh.

Tại huyện Di Linh, hơn 1.500 thí sinh trên địa bàn huyện chính thức bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các em học sinh đi thi với tâm thế tự tin, quyết thắng.

Học sinh tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022

Trong ngày thi đầu tiên, tiết trời ở Di Linh mát mẻ, giúp thí sinh thoải mái và thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Tại điểm thi Trường THPT Di Linh, thị trấn Di Linh, 519 thí sinh dự thi đã có mặt tại điểm thi từ rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào môn thi đầu tiên. Đây là kỳ thi khá đặc biệt với các thí sinh bởi nhiều thời gian trong cả 3 năm học phải học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Một số thí sinh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, có chút lo lắng về kỳ thi.

Thí sinh Phan Thanh Nguyệt cho biết: Sau 12 năm đèn sách thì đây là một kỳ thi mang tính chất bước ngoặt khá lớn đối với em. Dù có một chút hồi hộp, lo lắng nhưng em vẫn tự tin để làm bài thi thật tốt. Còn thí sinh Bùi Thị Diễm Trinh thì chia sẻ rất tự tin bởi em đã trúng tuyển vào trường đại học mà mình yêu thích khi xét điểm trước đó nên tâm lý khi bước vào cuộc thi khá thoải mái. Em cho biết, vì mục đích đi thi của em chủ yếu là để tốt nghiệp, kiến thức đã ở trong đầu mình rồi nên em không thấy áp lực lắm.

Một số phụ huynh nán lại chờ con trước cổng trường và đồng hành cùng con với mong muốn con mình tự tin, hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất. Anh Bùi Văn Trần (thôn Lăng Kú, xã Gung Ré), một phụ huynh có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Di Linh chia sẻ: Dù công việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian để đồng hành cùng con. Hiểu được những căng thẳng, áp lực con gặp phải, anh và gia đình đặc biệt quan tâm đến con nhiều hơn để tạo tâm lý thoải mái cho con đi thi.

Tại các điểm thi của huyện Di Linh, hơn 100 tình nguyện viên thuộc đội tiếp sức mùa thi của huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi như bố trí nước, dụng cụ học tập và cơm trưa đối với các thí sinh ở xa. Trường hợp thí sinh không đảm bảo sức khỏe như bị choáng, ngất sẽ có bộ phận y tế túc trực sẵn sàng trợ giúp các em. Đội phản ứng nhanh của huyện cũng đã bố trí phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các thi sinh trong việc đi lại hoặc các thí sinh gặp sự cố trong quá trình di chuyển, quên giấy tờ. Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ điều tiết xe trước các điểm thi để tránh ùn tắc giao thông…

Trong buổi thi đầu tiên, các điểm thi tại Di Linh không xảy ra sự cố hay sai sót. Tất cả các khâu của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế thi. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được điểm thi đặt lên hàng đầu.

Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết: Trong kỳ thi năm nay, toàn huyện Di Linh có 1.573 thí sinh dự thi; trong đó, có 45 em học sinh tự do tham gia thi với 5 điểm thi, 70 phòng thi và 37 phòng dự bị. Công tác chuẩn bị tổ chức thi trên địa bàn huyện đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Địa phương đã có sự chủ động trong việc lập danh sách thí sinh khó khăn và hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng, có phương án sắp xếp chỗ nghỉ, đi lại, ăn uống cho thí sinh ở xa. Các lực lượng như công an, đoàn thanh niên... đã có phương án cụ thể về nhân lực để hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo an ninh an toàn tại tất cả các điểm thi.

Ông Nguyễn Phước Bảo Cường – Phó Phòng Giáo dục huyện Di Linh cho biết: Kết thúc môn thi đầu tiên, toàn huyện có 1.546/1.548 học sinh đến làm thủ tục và dự thi. Vắng 2 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Viết Xuân. Lý do: 1 thí sinh miễn thi do khuyết tật nặng, 1 thí sinh bị sốt xuất huyết nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Công tác thi diễn ra bình thường, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Tại huyện Lạc Dương, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện có 1 điểm thi chính duy nhất đặt tại Trường THPT Lang Biang, với tổng số 227 thí sinh dự thi của 3 trường: THPT Lang Biang, THCS - THPT Đạ Sar, THCS - THPT Đạ Nhim và 3 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT trên địa bàn (trong đó có 136 thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số).

Những thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Lang Biang đến sớm để chuẩn bị bước vào kỳ thi Điểm thi này có 11 phòng thi, 1 phòng chờ, 1 phòng dự bị, Các điều kiện khác như phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng thi, phòng y tế, phòng bảo vệ, khu vực an ninh… đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, còn có 1 điểm thi dự phòng đặt tại Trường THCS Hùng Vương với 10 phòng thi. Điểm thi chính tại Trường THPT Lang Biang có bố trí khu vực ở nội trú của nhà trường cho thí sinh các xã trên địa bàn huyện tham dự kỳ thi. Các thí sinh được hỗ trợ ăn, ở miễn phí và có xe đưa đón từ nơi cư trú đến điểm thi và ngược lại. Trong buổi thi đầu tiên vào sáng nay, thí sinh huyện Lạc Dương tự tin bước vào kỳ thi với môn thi Ngữ văn – môn duy nhất theo phương thức tự luận. Đa số thí sinh cho biết đã ôn kỹ bài cùng với nội dung ôn tập cũng được tinh giản nên các em không cảm thấy áp lực. Thí sinh K’Lóc – xã Đưng K’Nớ chia sẻ: “Em dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT nên cũng khá thoải mái khi bước vào kỳ thi”. Còn với thí sinh Nguyễn Vũ Hạ Nghi – xã Lát cho hay: “Tham dự kỳ thi em vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào đại học ngành luật nên em sẽ cố gắng làm tốt bài thi môn Ngữ văn sáng nay”. Tại điểm thi chính duy nhất trên địa bàn huyện Lạc Dương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi được Công an huyện chú trọng triển khai thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe cho tất cả thí sinh tham gia kỳ thi, đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh khu nội trú cũng được ngành y tế triển khai kỹ lưỡng. Tại điểm thi, đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh và hỗ trợ phụ huynh khi cần.