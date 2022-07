Hoàn thành vượt tiến độ công tác đại tu tổ máy H2-90MW Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3

(QC-LĐ online) - Thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị công trình năm 2022, Công ty Thủy điện Đồng Nai thực hiện công tác đại tu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 theo kế hoạch đã được phê duyệt từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2022. Vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 27/7/2022, tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 đã hoàn thành công tác đại tu đưa tổ máy H2 có công suất 90MW vào vận hành. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhờ đó tiến độ đã vượt 3 ngày so với kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, tin cậy, an toàn, đáp ứng tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật.

Đây là chu kỳ dừng tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 lần thứ 3 để tiến hành công tác đại tu định kỳ theo phương án kỹ thuật - tiến độ được Tổng công ty Phát điện 1 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt.

Cân chỉnh, bảo dưỡng gối trục ổ đỡ và ổ hướng trên tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3.

Để đảm bảo đại tu tổ máy phát điện đạt chất lượng, tiến độ đề ra, từ tháng 01/2021, Công ty đã tổ chức tiến hành khảo sát phân tích, lập danh mục sửa chữa bảo dưỡng các công việc bảo dưỡng chi tiết cho từng hệ thống thiết bị; lập danh mục vật tư, thiết bị thay thế.

Đây cũng là đợt thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy được thực hiện theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace) với nhiều thay đổi trong công tác lập phương án, phân tích chọn lựa công việc bảo dưỡng nên cũng có nhiều khó khăn nhất định. Đặc biệt, tổ máy sau nhiều năm vận hành, nhiều hệ thống thiết bị đã suy giảm tuổi thọ, xuất hiện nhiều khiếm khuyết theo thời gian.

Với khối lượng công việc rất nhiều, tất cả các hệ thống thiết bị của tổ máy H2 đều phải được cô lập và tháo kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, đặc biệt là hệ thống tua bin thủy lực phải thực hiện tháo kiểm tra, đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng chuyên sâu, thay thế các hệ thống gioăng-phớt. Cũng trong kỳ đại tu này, nhiều thiết bị, vật tư được thay thế, do đã hết thời gian vận hành và chất lượng suy giảm.

Do công việc, với số lượng nhân lực có hạn, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đã đề ra, Công ty đã thực hiện phân công thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các hê thống thiết bị theo chế độ công việc làm 2 ca hoặc 3 ca thùy theo yêu cầu tiến độ chi tiết của cụ thể từng hạng mục công việc. Đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao đã quyết tâm tăng ca, bám sát tiến độ, bám hiện trường và cùng phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên môn, các đội, nhóm công tác thuộc Phân xưởng sửa chữa, Phân xưởng vận hành và các phòng, phân xưởng khác.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra đôn đốc, động viên cán bộ, công nhân viên tích cực làm việc; đồng thời, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình công tác. Ngoài ra, Công đoàn công ty đã thực hiện động viên, tham hỏi cán bộ, công nhân viên đã phần nào khích lệ tinh thần làm việc hăng say trong đợt thực hiện đại tu tổ máy H2.

Với những nỗ lực, đồng lòng cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai, công tác đại tu đã hoàn thành, tổ máy H2-90MW Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 chính thức trả lại lưới điện Quốc gia vào lúc 17 giờ 40 ngày 27/7/2022. Việc rút ngắn tiến độ đại tu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 góp phần đảm bảo hệ số khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất trong thời gian các tháng còn lại của năm 2022, hướng đến phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất năm 2022 do Tổng công ty Phát điện 1 giao và tham gia góp phần bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

Một số hình ảnh trong công tác đại tu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3.

Kiểm tra bảo dưỡng sứ trung tính máy biến áp chính T2.

Thử nghiệm thiết bị rơ le, điều tốc

Kiểm tra, thí nghiệm thiết bị biến dòng trung tính máy phát H2

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai (bên trái) kiểm tra hệ thống cách hướng, buồng xoắn tổ máy H2 cùng kỹ sư Phòng Kỹ thuật an toàn, Phân xưởng sửa chữa

Nhân viên Phân xưởng sửa chữa đang tiến hành lọc dầu MBA chính T2

Vệ sinh hệ thống thiết bị nước làm mát tổ máy H2.

Căn chỉnh lại trục máy phát tại ổ hướng trên máy phát H2.

Nhân viên nhóm công tác đang sửa chữa bơm dầu điều tốc

PV