Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, nghiêm túc

“Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với kỳ thi này”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi

• SẴN SÀNG VÀ CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh một số điểm về giải pháp kỹ thuật. Trong đó, điểm mới căn bản là tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến cho các học sinh lớp 12 năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, có một số vi chỉnh kỹ thuật để bảo đảm thuận lợi trong tác nghiệp và an toàn hơn cho các khâu tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn gửi đến Sở GDĐT 63 tỉnh, thành. Mục đích là “không để bị động trong mọi tình huống”, “tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ, nhưng phải bảo đảm tính nhân văn”.

Tại Lâm Đồng, ngày 18/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng làm Trưởng ban, các Phó ban là lãnh đạo Sở GDĐT, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh cùng 28 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan, UBND 12 huyện, thành phố và một số chuyên viên… Tới ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tham gia chủ trì hội nghị với Ban Chỉ đạo để quán triệt thực hiện nhiệm vụ của kỳ thi trên địa bàn tỉnh, ông đề nghị tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của tỉnh trong thi cử, đặc biệt năm nay kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tốt, cần tổ chức một kỳ thi tốt hơn nữa… Theo đó, các công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi đã được phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Cận ngày thi, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tại huyện Lạc Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tại thành phố Đà Lạt; hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đặng Trí Dũng và Phạm S tại 10 huyện, thành phố còn lại. Tham gia các đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện nhằm nắm bắt kịp thời và sâu sát về công tác phục vụ coi thi, động viên chia sẻ những khó khăn của hội đồng coi thi các điểm thi...

Các UBND cấp huyện cũng chủ động tổ chức rà soát, quán triệt các công tác phục vụ thi. Sở GDĐT là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chính tổ chức kỳ thi đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đối với cán bộ, giáo viên liên quan của toàn ngành. Ngày 28/6, Sở tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 300 cán bộ, giáo viên được phân công nhiệm vụ làm trưởng điểm, phó trưởng điểm, thanh tra và thư ký của các điểm thi, cùng tham dự có đại diện PA03, Công an tỉnh. Khi mọi công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo sẽ là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của một kỳ thi như yêu cầu đặt ra.

Thí sinh Lâm Đồng kết thúc buổi làm bài cuối cùng

• AN TOÀN, NGHIÊM TÚC

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2022 có 38 điểm thi với 623 phòng thi và 6 phòng thi ghép. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14.192 em (trong đó có 7.671 thí sinh nữ, 1.272 thí sinh dân tộc thiểu số và 452 thí sinh tự do…). Hệ giáo dục THPT có 13.670 thí sinh; giáo dục thường xuyên 492 thí sinh. Thí sinh lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ 96,03; thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp 0,7% và thí sinh thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng 3,27%.

Kỳ thi diễn ra thống nhất trên toàn quốc, ngày 7 và 8/7/2022 làm bài thi. Kết quả từng buổi thi tại Lâm Đồng cụ thể như sau: Môn thi Ngữ văn có 13.915 thí tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 99,71% so với tổng số thí sinh đăng ký; có 40 thí sinh vắng thi (tỷ lệ 0,29%). Có 5 thí sinh được miễn thi; 7 thí sinh thuộc đối tượng đặc cách (bị ốm, bị tai nạn trước ngày thi). Môn Toán có 13.974 thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 99,72%; số vắng thi 39 thí sinh, chiếm 0,28%. Có 6 thí sinh thuộc đối tượng miễn thi và 7 thí sinh thuộc đối tượng đặc cách. Bài thi tổ hợp có 13.736 thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 99,67% (có 12 thí sinh được miễn thi, xét tốt nghiệp đặc cách). Trong đó, dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên 4.821 thí sinh; dự thi tổ hợp Khoa học xã hội 8.915 thí sinh. Số thí sinh không dự thi có 45, chiếm tỷ lệ 0,33%; số thí sinh vắng mặt gồm 25 thí sinh tự do, 12 thí sinh hệ GDTX, 8 thí sinh hệ THPT, đã xác định bỏ thi. Môn thi Ngoại ngữ có mặt dự thi 13.290 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,86% (86 thí sinh được miễn thi, xét đặc cách tốt nghiệp). Trong đó thi môn tiếng Anh 13.281 thí sinh; thi môn tiếng Trung 4 thí sinh; thi môn tiếng Hàn 1 thí sinh và thi môn tiếng Nhật 4 thí sinh. Có 19 thí sinh không dự thi, chiếm 0,14% (11 thí sinh tự do và 8 thí sinh hệ THPT đã xác định bỏ thi).

Đánh giá tổng quát việc tổ chức coi thi, cán bộ tham gia công tác coi thi đầy đủ; sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị và địa phương hiệu quả, từ an toàn, trật tự đến việc hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự hướng dẫn nhiệt tình của lực lượng thanh niên tình nguyện và hỗ trợ thiết thực về suất ăn, uống, khẩu trang y tế, máy tính, phương tiện đi lại… cho thí sinh của tổ chức Đoàn thanh niên. Cả 3 buổi thi đầu không có sự cố bất thường xảy ra, chỉ buổi thi cuối (Ngoại ngữ) 1 thí sinh bị đình chỉ thi tại Điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân do vi phạm quy chế thi (cố tình mang và sử dụng điện thoại trong phòng thi).

