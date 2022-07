Lạc Dương: Hỗ trợ tối đa cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022

(LĐ online) - Là địa phương có đông thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em dự thi, huyện Lạc Dương đã có những hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để động viên các thí sinh.

Thí sinh ở tại khu nội trú Trường THPT Lang Biang tranh thủ xem lại bài vở trước khi bước vào kỳ thi

THÍ SINH, PHỤ HUYNH YÊN TÂM

Có mặt tại khu nội trú của Trường THPT Lang Biang – điểm thi chính duy nhất của huyện Lạc Dương vào sáng 6/7, chúng tôi cảm nhận rõ sự thoải mái, tự tin của các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đây là chỗ ăn, nghỉ được bố trí cho các thí sinh đến từ 5 xã trên địa bàn huyện, xã gần nhất cũng cách điểm thi 20 cây số, còn xã xa nhất cách điểm thi hơn 60 cây số.

Vừa bước chân xuống trên chuyến xe do xã Đạ Nhim bố trí vận chuyển thí sinh tại địa bàn từ nơi cư trú đến điểm thi và ngược lại, thí sinh Cil Jũ Win Sân – Trường THCS - THPT Đạ Nhim cho biết: “Đi quãng đường xa nhưng được xã và nhà trường quan tâm thuê xe chở đến điểm thi nên em khá yên tâm. Em sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt”.

Với thí sinh Bon Đưng K’Pham – Trường THCS - THPT Đạ Sar, em cũng được xe của xã thuê chở đến điểm thi, em hồi hộp cho hay: “Tuy đến dự thi ở trường khác nơi mình học nhưng học sinh trường em được bố trí ở chung, vì vậy, cũng không bỡ ngỡ, lại được thầy cô đi cùng nên em cũng bớt lo”.

Theo thầy Nguyễn Văn Trí – Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Đạ Sar, kỳ thi năm nay nhà trường có 34 học sinh lớp 12 dự thi. Nhà trường đã cử 3 cán bộ, giáo viên đi và ở cùng trong khu nội trú để quản lý cũng như động viên các em trong những ngày tham dự kỳ thi.

Đi sau xe của xã chở thí sinh đến điểm thi, vợ chồng chị Liêng Jrang A Pel – xã Đạ Sar cho biết: “Đây là đứa con đầu dự thi nên mình cũng khá lo lắng, mình đi theo để động viên con. Ra đến điểm thi thấy nơi ăn ở được bố trí sạch sẽ, an toàn, có nhà ăn trong khu nội trú nên mình rất yên tâm”.

Thí sinh Trường THCS - THPT Đạ Nhim vừa xuống xe do xã thuê chở ra điểm thi

TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO THÍ SINH DỰ THI

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, huyện Lạc Dương có 1 điểm thi chính duy nhất tại Trường THPT LangBiang với 11 phòng thi, 1 phòng chờ, 1 phòng dự bị phục vụ cho 227 thí sinh dự thi của 3 trường: THPT Lang Biang, THCS - THPT Đạ Sar, THCS - THPT Đạ Nhim và 3 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT trên địa bàn; trong đó, 136 thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, có 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Hùng Vương với 10 phòng thi.

Tại điểm thi chính có bố trí khu vực ở nội trú cho thí sinh các xã trên địa bàn huyện tham dự kỳ thi. Theo thầy Nguyễn Mậu Pháp – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang, để đảm bảo nơi ăn nghỉ cho thí sinh các xã đến dự thi, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng cũng như nệm, mền cho các em ở tập trung trong khu nội trú. Đồng thời, cử nhân viên quản lý trực để hỗ trợ các em khi cần.

Ông Cil Poh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho hay, nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, UBND huyện Lạc Dương đã có Văn bản số 1389/UBND-VP ngày 17/6/2022, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm làm tốt công tác hỗ trợ, động viên các thí sinh tham dự kỳ thi. Theo đó, UBND các xã, thị trấn Lạc Dương đã phối hợp với các đơn vị trường THPT trên địa bàn tổ chức họp mặt, động viên các thí sinh trước ngày dự thi; đồng thời, hỗ trợ từ 200.000 – 500.000 đồng/ thí sinh, cả 227 thí sinh tuyến huyện và 15 thí sinh tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND huyện hỗ trợ 200.000 đồng/thí sinh ở nội trú, 150.000 đồng/thí sinh không ở nội trú và 30 triệu đồng hỗ trợ phục vụ kỳ thi (hỗ trợ tiền ăn cho thí sinh các xã tham dự kỳ thi ở tại khu nội trú và cán bộ làm công tác thi tại điểm thi). Tổng số tiền huyện Lạc Dương hỗ trợ cho thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hơn 166 triệu đồng.

Để hỗ trợ phương tiện vận chuyển thí sinh tham dự kỳ thi đảm bảo an toàn, các trường THPT và UBND các xã có thí sinh dự thi đều tổ chức thuê xe ô tô vận chuyển thí sinh từ nơi cư trú đến điểm thi và ngược lại.

UBND huyện cũng chỉ đạo ngành y tế huyện phối hợp với Trường THPT Lang Biang triển khai xây dựng phương án cụ thể về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại điểm thi, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh ở nội trú tham gia kỳ thi.

Lực lượng công an huyện xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi. Ngành điện lực bố trí nhân lực, đảm bảo các điều kiện về điện tại khu vực điểm thi Trường THPT Lang Biang trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cùng với đó, Huyện Đoàn Lạc Dương thực hiện ra quân tiếp sức mùa thi với 10 đoàn viên thanh niên hỗ trợ Trường THPT Lang Biang dọn dẹp vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho kỳ thi, hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh, phụ huynh học sinh tại điểm thi…

Với sự chuẩn bị chu đáo của điểm thi cũng như sự hỗ trợ tối đa của địa phương, huyện Lạc Dương đã sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

TUẤN HƯƠNG