Người Công giáo ở Di Linh: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, người Công giáo trên địa bàn huyện Di Linh là một bộ phận quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là một trong những lá cờ đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Di Linh tặng giấy khen cho các tập thể người Công giáo có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển địa phương

Di Linh hiện có 56.766 tín đồ Công giáo với 22 linh mục, 120 nữ tu và có 21 cơ sở thờ tự. Những năm qua, người Công giáo trên địa bàn huyện Di Linh đã tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà con Công giáo luôn đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ nhau thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Chất lượng cuộc sống vùng đồng bào Công giáo ngày càng được cải thiện, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm mạnh, số hộ khá và hộ giàu tăng nhanh. Các linh mục và nữ tu đã tích cực vận động xây dựng, mở các trường mẫu giáo. Hiện nay, toàn huyện có 4 trường mầm non, mẫu giáo và 6 nhóm trẻ do các dòng nữ tu phụ trách hoạt động rất hiệu quả. Vấn đề y tế cũng được quan tâm. Khu điều trị phong Di Linh do các nữ tu quản lý, điều hành được đánh giá là cơ sở hoạt động tốt phục vụ khám và điều trị bệnh cho nhiều bệnh nhân đến từ trong và ngoài địa phương. Ngoài ra, ở mỗi giáo xứ đều xây dựng và duy trì tốt “Tủ thuốc giáo xứ” với các loại thuốc thông dụng nhằm kịp thời hỗ trợ chữa các bệnh thông thường. Phong trào “Hiến máu tình nguyện” trong các giáo xứ và được đông đảo các linh mục và bà con giáo dân hưởng ứng. Ban Đoàn kết Công giáo huyện những năm qua đã đóng góp 2 tỷ đồng để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện.

Nhiều vùng dân cư có đông đồng bào Công giáo luôn tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nhiều mô hình về tôn giáo tham gia Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, có nhiều khu dân cư có đông đồng bào giáo dân được công nhận là “Khu dân cư văn hóa” “Khu dân cư kiểu mẫu”...

5 năm qua, có 238 thanh niên Công giáo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, có 731 lượt thanh niên Công giáo tham gia trong lực lượng dân quân, tự vệ ở các xã, thị trấn, nhiều giáo dân tham gia vào các tổ chức xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Hiện, số tín đồ và chức sắc tham gia công tác MTTQ cấp huyện, cấp xã là 101 vị; có 51 tín đồ và chức sắc Công giáo là Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2022.

Ông Triệu Trí Kiên - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh khẳng định: “Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, người Công giáo Di Linh đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Trong phong trào thi đua của người Công giáo huyện Di Linh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến là minh chứng cho đường hướng đồng hành cùng dân tộc của những người Công giáo. Các cấp ủy đảng, Chính quyền, MTTQ các cấp huyện Di Linh luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo nói chung, trong đó có bà con Công giáo, sinh hoạt tôn giáo bình thường, đáp ứng nhu cầu giữa đời và đạo, thực hiện những hoạt động ích nước, lợi nhà, góp phần phát triển quê hương.

Ông K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh cho biết thêm: “Hiện nay, bà con Nhân dân trên toàn huyện Di Linh đang ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tham gia có hiệu quả, toàn diện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo; biểu thị quyết tâm cao bằng hành động cụ thể, hưởng ứng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong mục tiêu chung đó, việc người Công giáo huyện Di Linh tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước; luôn động viên được toàn thể bà con giáo dân hăng hái tham gia tốt mọi nhiệm vụ của công dân sẽ góp phần quan trọng trong thành công chung của cả huyện. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhịp cầu nối liền giữa người Công giáo với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ càng thêm bền chặt”.

NGỌC NGÀ