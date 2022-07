Nữ chủ tịch Công đoàn giỏi chuyên môn, hết lòng với công tác đoàn thể

(LĐ online) - 29 năm gắn bó với nghề thì chị Trần Thị Hương đã có “thâm niên” 22 năm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phú Hội, huyện Đức Trọng. Và dù ở vai trò nào, chị cũng luôn gương mẫu, hết lòng với công việc và được đồng nghiệp tin yêu.

Chị Trần Thị Hương

Chúng tôi hẹn gặp chị Hương vào một ngày gần cuối tháng 7, khi chị đang cùng với Ban Giám hiệu Trường mầm non Phú Hội đi thăm, tặng quà tri ân bố, mẹ của các đoàn viên là thương, bệnh binh. Chị cho biết, hoạt động này đã là hoạt động thường niên của trường chị vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thương binh – liệt sĩ 27/7; riêng những đoàn viên có bố mẹ là thương binh liệt sĩ ở xa thì Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường sẽ gửi quà đến tận nhà.

Không chỉ riêng hoạt động trên, 22 năm qua, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, chị Hương luôn nỗ lực hết mình để gắn kết mọi người trong tập thể Trường Mầm non Phú Hội bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Như việc chị và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường luôn động viên các đoàn viên, đặc biệt là các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không may trong cuộc sống; tổ chức các chuyên đề vào các dịp như 20/10, 8/3, 20/11, Tết cổ truyền để thu hút đoàn viên cùng tham gia... Hay như vào các dịp tết, cả trường luôn tổ chức đi thăm, đến chúc tết từng nhà đoàn viên để mọi người thêm gắn kết, hiểu thêm hoàn cảnh của nhau... “Thời gian đầu tiên khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn trường, vì lúc đó còn rất trẻ, kinh nghiệm chưa có nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng bù lại, tôi có sự nhiệt huyết của của tuổi trẻ, lúc nào cũng cầu tiến, muốn vươn tới. Và trong quá trình làm, tôi đã vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, nhất là từ các đơn vị bạn, để về xây dựng công đoàn trường mình. Và cũng chính trong suốt những năm làm công tác công đoàn đã cho tôi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm sống và giúp tôi lớn lên rất nhiều” – cô giáo Hương bộc bạch.

Khi nghe tôi hỏi, vậy điều cần nhất của một người làm công tác công đoàn là gì, chị lại cười xòa. Chị bảo, với bản thân chị, để làm tốt vai trò của một cán bộ công đoàn, trước tiên, mình phải hiểu đoàn viên của mình, phải biết cách gắn kết mọi người lại với nhau trong cùng một tập thể và đôi khi cũng phải “dĩ hòa vi quý”. “Để làm tốt mọi việc, thì bất cứ công việc gì cũng phải công tâm, minh bạch, dân chủ, và phải có sự bàn bạc, đóng góp, thống nhất của đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành công đoàn và với Ban Giám hiệu nhà trường”- chị Hương nói thêm.

2 năm qua, khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Trường mầm non Phú Hội phải tạm đóng cửa, trở thành địa điểm cách ly F1 của huyện, các đoàn viên công đoàn trường Mầm non Phú Hội đã phân chia nhau ra thành tổ, từng nhóm, phục vụ các bếp ăn phục vụ khu cách ly được đặt cạnh trường. Các cô giáo mầm non của trường lúc đó, đã tạm gác lại việc dạy dỗ, chăm sóc các con, cùng xắn tay áo vào bếp, chung sức cùng tuyến đầu dịch.

Ngoài công việc ở bếp ăn, những ngày cả nước đang hướng về người dân các tỉnh thành phía Nam đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các giáo viên, đoàn viên trường Mầm non Phú Hội đã cùng Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ xã, huyện chia nhau xuống từng cánh đồng, thu gom về hàng tấn rau, củ, quả; kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ hàng trăm thùng mỳ, các nhu yếu phẩm khác... rồi lại cùng tỉ mỉ phân loại, đóng gói để gửi về nơi tuyến đầu chống dịch và người dân các tỉnh Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh...

Chị Hương cùng Ban Giám hiệu trường Mầm non Phú Hội thăm hỏi, tri ân bố, mẹ đoàn viên là thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh – liệt sĩ

Rồi khi trường bạn có F0 là các cháu nhỏ được cách ly tại trường Mầm non Phú Hội, Ban chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường lại kêu gọi tinh thần xung phong, sức trẻ của các bạn đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia vào khu cách ly để chăm sóc các cháu nhỏ hỗ trợ trường bạn. Lúc bấy giờ, cô giáo đã thay mẹ để cùng ăn, cùng ngủ, chăm sóc các con bị F1... Trong những ngày huyện Đức Trọng triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, cùng với giáo viên các trường trên địa bàn huyện, các giáo viên, đoàn viên công đoàn trường Mầm non Phú Hội đã không ngại hiểm nguy, tiên phong đi đầu hỗ trợ hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại các điểm tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K...

Và trong tất cả các hoạt động trên, luôn có dấu dấn của Nữ chủ tịch Công đoàn luôn hết mình vì công việc: Trần Thị Hương. Chị đã tích cực góp phần vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiều năm liền, nhà trường nhận được Giấy khen của LĐLĐ huyện, Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh. Riêng năm học 2021 – 2022 này, CĐCS trường Mầm non Phú Hội đang được đề nghị lên Tổng Liên đoàn Lao động tặng cờ thi đua. Bản thân chị Hương nhiều năm được nhận Giấy khen và Bằng khen từ LĐLĐ Huyện, LĐLĐ tỉnh, được Tổng liên đoàn Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Trong công tác chuyên môn, chị luôn tìm tòi sáng tạo, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp; 16 năm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt danh hiệu giáo viên “2 giỏi”. Chị nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện Đức Trọng, của Sở Giáo dục – Đào tạo...

Trước khi chia tay, chị thật lòng chia sẻ: Tôi làm công đoàn không nghĩ đến thành tích mình đạt được mà cái quan trọng hơn, đó là thành tích của cả tập thể. Là người đứng đầu BCH công đoàn cơ sở, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chăm lo bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đòi hỏi Chủ tịch công đoàn cơ sở phải vận dụng, lựa chọn một cách linh hoạt, sáng tạo những nội dung và phương pháp công tác của mình cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Hơn thế nữa là phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên - người lao động. Và đó cũng là một trong những thành quả to lớn để có được từ sức mạnh tập thể. Trong 22 năm là Chủ tịch Công đoàn, không phải không có những nỗi niềm, buồn có vui có; nhưng niềm vui vẫn lớn hơn, vui vì được tập thể tin yêu, vì được sự hợp tác, đoàn kết, gắn bó và sự nhiệt huyết của đoàn viên tham gia tất cả các hoạt động mà cấp trên phát động, vui vì sau những giờ trên lớp là chị em lại tụ tập vui cười, vui vì những thành quả đạt được của đoàn viên nói riêng và của tập thể nói chung. Và tất cả các thành tích mà nhiều năm gần đây CĐCS Trường Mầm non Phú Hội đạt được không phải của riêng bản thân tôi, hay BCH Công đoàn, mà đó là của thành quả chung của đội ngũ đoàn viên, lao động nhà trường. Đó cũng chính là niềm vui, động lực lớn nhất để tôi tiếp tục làm công tác công đoàn.

NHẬT MINH