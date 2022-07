Phân bổ 178.700 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 48

(LĐ online) - Ngày 4/7, Sở Y tế Lâm Đồng đã phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 48 cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt

Thực hiện các quyết định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 4 đợt; trong đó, Lâm Đồng được cấp 81.900 liều vắc xin Pfizer do Chính phủ Úc viện trợ, 46.800 liều vắc xin Pfizer do COVAX Facility viện trợ, 30.000 liều vắc xin Pfizer trẻ em do Chính phủ Úc viện trợ và 20.000 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Hà Lan viện trợ, Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ vắc xin đợt 48 cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và người lớn.

Cụ thể, trong đợt này Sở Y tế tỉnh phân bổ tổng số 178.700 liều vắc xin gồm Pfizer và Moderna để tiêm cho các đối tượng như sau:

Vắc xin Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên gồm 128.700 liều để tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2 đối với người từ 18 tuổi trở lên; tiêm liều cơ bản, liểu nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho các đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi gồm 30.000 liều để tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer đủ 28 ngày.

Vắc xin Moderna gồm 20.000 liều để tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin Modera đủ 28 ngày, không tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thời gian tiêm đợt 48 từ ngày 6/7 đến ngày 15/7.

AN NHIÊN