Tỉnh Đoàn Lâm Đồng kiểm tra công tác tiếp sức mùa thi tại Bảo Lộc và Bảo Lâm

(LĐ online) - Chiều 7/7, chị Trần Diệp Mỹ Dung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tới kiểm tra công tác tiếp sức mùa thi của lực lượng thanh niên tình nguyện tại các điểm thi trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung kiểm tra và tặng nước hỗ trợ thanh niên tình nguyên tham gia tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn TP Bảo Lộc

Trực tiếp kiểm tra tại 5 điểm thi trên địa bàn TP Bảo Lộc và điểm thi trường THPT Lộc An (huyện Bảo Lâm), Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung đã hoan nghênh và biểu dương Thành Đoàn Bảo Lộc cũng như Huyện Đoàn Bảo Lâm đã có sự chuẩn bị chu đáo triển khai các phần việc tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh. Tại TP Bảo Lộc, Thành Đoàn đã tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tại các điểm thi, với hơn 150 bạn trẻ tham gia đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng tham gia thực hiện tốt các phần việc hỗ trợ thí sinh như đưa đón đến điểm thi, phát nước, bút, thước miễn phí và động viên tinh thần cho các sĩ tử. Thành Đoàn Bảo Lộc đã phát miễn phí trên 3.000 chai nước, hàng chục thùng nước ngọt hàng trăm chiếc bút, thuốc kẻ và thành lập đội xe tình nguyện đưa đón các thí sinh khi cần thiết.

Chí Trần Diệp Mỹ Dung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn kiểm tra công tác tiếp sức mùa thi và tặng nước tại điểm thi trường THPT Lộc An (huyện Bảo Lâm)

Còn tại huyện Bảo Lâm, chị Trần Diệp Mỹ Dung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến kiểm tra điểm thi trường THPT Lộc An (xã Lộc An). Tại đây, đại diện Huyện Đoàn Bảo Lâm đã báo cáo về công tác tiếp sức mùa thi của đơn vị trong ngày thi đầu tiên. Theo đó, trong Kỳ thi này, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã huy động 85 đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi tại 3 điểm thi trên địa bàn. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã trao tặng 32 suất học bổng (300 ngàn đồng/suất) hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc 2 môn thi Ngữ Văn và Toán, lực lượng tiếp sức mùa thi thuộc Huyện Đoàn Bảo Lâm đã hỗ trợ thí sinh 150 suất ăn nhanh, gần 900 chai nước uống, 400 ly sữa, 40 thùng nước ngọt, khẩu trang cho thí sinh… với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện Đoàn Bảo Lâm cũng đã bố trí đội xe máy và xe taxi miễn phí đưa đón hơn 50 lượt thí sinh đến các điểm thi an toàn.

Tại các điểm đến kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung đã gửi lời động viên tới lực lượng thanh niên tình nguyên tham gia tiếp sức mùa thi; đồng thời, trao tặng nước hỗ trợ các đội hình tình nguyện. Chị Trần Diệp Mỹ Dung mong muốn và căn dặn các bạn trẻ tham gia tiếp sức mùa thi tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thực hiện tốt các phần việc hỗ trợ thí sinh hướng đến một Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

KHÁNH PHÚC