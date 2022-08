Agribank chi nhánh Lâm Đồng II trao tài trợ an sinh xã hội tại huyện Đạ Tẻh

Nhằm chung tay với huyện Đạ Tẻh thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong đời sống và học tập, trong chương trình tài trợ an sinh xã hội năm nay, Agribank chi nhánh Lâm Đồng II và Agribank chi nhánh Đạ Tẻh hỗ trợ huyện số tiền 250 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo của huyện 200 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà; trao 50 triệu đồng cho Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện để hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Được biết, chương trình tài trợ an sinh xã hội của Agribank chi nhánh Lâm Đồng II được triển khai tại các địa phương trong tỉnh từ nhiều năm nay.

