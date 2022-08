Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 2/9

(LĐ online) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng theo Công điện số 6223 ngày 19/8, các cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.

Lực lượng Công an tỉnh, các huyện, thành phố đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

HẠN CHẾ THẤP NHẤT TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG

Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ngoài thực hiện Công điện của UBND tỉnh ngày 19/8, Công điện của Công an tỉnh, Phòng PC08 đã lên kế hoạch tăng cường công tác phúc tra các phương án, kế hoạch thực hiện cao điểm đảm bảo, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đơn vị đang triển khai các tháng vừa qua. Việc này nhằm kịp thời xử lý các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là việc đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, tại Trạm thu phí BOT Định An, các đầu mối giao thông quan trọng, các tuyến đường ra, vào TP Đà Lạt và các điểm du lịch, vui chơi giải trí trong dịp nghỉ Lễ 2/9.

Bên cạnh đó, Phòng PC08 sẽ phối hợp cùng công an các địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đi lại của Nhân dân. Tiếp tục tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ...

Ngoài công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Lâm Đồng tập trung phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác trấn áp các loại tội phạm cướp giật, tội phạm truy nã, vận chuyển hàng lậu ở các tuyến giao thông trên địa bàn theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự kéo dài 3 tháng từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9. Trong 4 ngày nghỉ Lễ 2/9, Phòng PC08 cho biết sẽ bố trí 100% quân số, phân ca, kíp ứng trực 24 giờ mỗi ngày để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, tại trạm thu phí BOT Định An, các đầu mối giao thông quan trọng, các điểm du lịch, vui chơi giải trí trong dịp nghỉ Lễ 2/9

BẢO ĐẢM VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ THÔNG SUỐT

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, thực hiện Công điện của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Sở đã đưa ra phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên.

Các phương án triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, điểm du lịch; kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển hành khách và người lái ngay từ đầu bến, nhà ga, bến cảng. Đặc biệt, các đơn vị vận tải, nhà xe được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án phân luồng, quản lý phương tiện, bố trí đậu đỗ xe hợp lý nhằm phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, bến đò ngang, bến tàu, thuyền du lịch, cảng hàng không và các điểm đón, trả khách. Thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; thực hiện các giải pháp bình ổn giá, bình ổn thị trường trong thời gian phục vụ; tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi điều động tham gia hoạt động vận tải…

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào được giao tăng cường công tác chỉ đạo các trường học triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên. Hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học và tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh; yêu cầu các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đôi với phương tiện, người lái.

Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng; UBND các huyện, thành phố đang thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân; vận động Nhân dân thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe", không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.

Riêng UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cáo về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường.

Kiểm tra di dời cây xanh, bảng hiệu che khuất tầm nhìn; xử lý những cây có nguy cơ ngã đổ trên các tuyến đường nội thị; tỉa cành, mé nhánh cây xanh ở khu vực trong và xung quanh trường học để đảm bảo an toàn... Bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn quản lý.

Riêng UBND TP Đà Lạt có phương án tuyên truyền, phân luồng giao thông, nhất là các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố; bố trí, sắp xếp việc đậu, đỗ xe trên một số tuyến đường giao thông, các điểm dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, cổng các trường học trên địa bàn một cách hợp lý, hạn chế ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề dường gây mất trật tự, an toàn giao thông.