Bảo Lâm: Tiếp nhận 505 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội

(LĐ online) - Ngày 31/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm đã tổ chức tiếp nhận kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 trao tặng. Đồng chí K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm dự và tiếp nhận kinh phí cho công tác an sinh xã hội từ nhà tài trợ.

Đồng chí K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm tiếp nhận số tiền 505 triệu đồng từ Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Sanh - Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 đã trao tặng số tiền 505 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là việc làm ý nghĩa được Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 triển khai cùng chung tay thực hiện chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tại buổi lễ tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí K’Lình- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm đã thay mặt địa phương cám ơn sự quan tân của Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2; đồng thời, mong muốn Ngân hàng Agribank tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa nhằm góp phần vào công tác chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện. Với số tiền được trao tặng đợt này, huyện Bảo Lâm sẽ sử dụng đúng mục đích, đối tượng đúng đối tượng hướng về người nghèo, người khó khăn trên địa bàn.

Được biết đây là hoạt động thường niên của Ngân hàng Agribank Lâm Đồng 2 trong những năm qua. Hàng năm cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 luôn đóng góp công sức của mình để chung tay đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách.

KHÁNH PHÚC