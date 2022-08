Bảo Lộc: Tổ chức chương trình ''Vì đàn em thân yêu''

(LĐ online) - Ngày 20/8, tại xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc) đã diễn ra chương trình thiện nguyện “Vì đàn em thân yêu” do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Đam B’ri tổ chức, hướng về các em học sinh khó khăn để chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng do Trung ương Hội đồng đội Việt Nam phát động. Dịp này, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã trao 10 xe đạp tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 20 triệu đồng; trao tặng 1.000 phần quà cho các em học sinh tham gia chương trình. Ngoài ra, đông đảo các em học sinh trên địa bàn xã Đam B’ri cũng được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật do Đội nghệ thuật măng non và Đội nhạc kèn Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi TP Bảo Lộc biểu diễn; tham gia chương trình kỹ năng lái xe an toàn và nhận các phần quà có giá trị từ Công ty Honda Bảo Khánh…

Ban chỉ đạo hè xã Đam B’ri cũng trao tặng 1.000 cuốn vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia tốt các hoạt động hè năm 2022.

KHÁNH PHÚC