Bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(LĐ online) - Ngày 24/8, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 17/8 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Công điện số 03/CĐ-LĐXH ngày 17/8/2022 về tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và văn bản của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong cơ sở cai nghiện ma túy, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống bạo lưc trẻ em theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đánh giá, rà soát và sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; rà soát quy trình an ninh, bảo vệ, quy chế quản lý học viên, quy chế quản lý thuốc, vật tư của cơ sở cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vài trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ để xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn (nếu có); kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Tiếp tục triển khai lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho người cao tuổi theo quy định.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dân các cơ sở giáo dục, nhà trường trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và trẻ em; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các cấp xã triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Rà soát việc cấp lại thẻ BHYT cho người cao tuổi trên địa bàn và triển khai thực hiện các nội dung chăm sóc người cao tuổi tại Kế hoạch 9490/KH-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành có liên các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy.

N.MINH