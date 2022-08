Cát Tiên: 656/706 học sinh lớp 1 ra lớp trong ngày tựu trường

(LĐ online) - Ngày 22/8 ông Nguyễn Chí Nhân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Tiên cho biết: Qua tổng hợp, báo cáo nhanh, trong ngày đầu tiên đón học sinh lớp 1 đến trường, toàn huyện đã ghi nhận 656/706 học sinh lớp 1 ra lớp, đạt tỷ lệ gần 93,05%.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong trong ngày đầu ra lớp

Một số trường có tỷ lệ học sinh lớp 1 ra lớp đạt tỷ lệ cao như: Trường Tiểu học Phước Cát 2 đạt 57/57 học sinh; Trường Tiểu học Đức Phổ đạt 33/33 học sinh; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đạt 60/62 học sinh; Trường Tiểu học Kim Đồng đạt 39/41 học sinh.

Đối với các trường hợp học sinh lớp 1 chưa ra lớp đều đã được các nhà trường nắm rõ, đa số có lý do vắng mặt.

Ghi nhận chung, trong ngày đầu tiên tổ chức đón trẻ lớp 1 đến lớp, các nhà trường đều chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho ngày tựu trường của học sinh.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thị trấn Cát Tiên), thầy Trần Quốc Oai - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2022 - 2023 nhà trường có 274 học sinh; trong đó, học sinh lớp 1 có 61 em. Trong ngày đầu tiên nhà trường đã đón 59/61 học sinh đến lớp, đạt tỷ lệ 96,75%. Trước khi vào năm học mới, nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tham gia tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, khuôn viên…

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức bán trú cho học sinh đang được cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường khẩn trương triển khai. Nhà trường cũng quan tâm rà soát, hoàn thiện các điều kiện tổ chức dạy học đối với các khối lớp 1, 2 và 3 - là những khối lớp học Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngay sau khi tổ chức đón học sinh lớp 1 đến trường, nhà trường dành thời gian để tổ chức các hoạt động giúp học sinh làm quen với cô giáo, các bạn và rèn các thói quen mới khác biệt với trường mẫu giáo - Thầy Oai cho hay.

Theo ông Nguyễn Chí Nhân, để bảo đảm đón học sinh trở lại trường học an toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Tiên yêu cầu tất cả các nhà trường ưu tiên cao nhất cho việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, không chủ quan với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Các nhà trường có trách nhiệm rà soát kỹ hệ thống điện, nước, bàn ghế, cây xanh…, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh. Riêng đối với số học sinh lớp 1 chưa ra lớp mà không có lý do, đề nghị tất cả các nhà trường rà soát, nắm kỹ từng trường hợp cụ thể để có phương án vận động đưa trẻ đến trường theo đúng kế hoạch đã đề ra.

HOÀNG SA