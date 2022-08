Công an Lâm Đồng quyết liệt thực hiện cao điểm 30 ngày đêm cấp CCCD

(LĐ online) - Những ngày này, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm 30 ngày đêm (từ 15/7 – 15/8) cấp căn cước cho công dân trên tinh thần “còn người dân đến là còn làm việc” và lấy người dân làm trung tâm; lấy lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm mục tiêu và động lực thực hiện.

Lực lượng công an đến tận nhà vận động người dân về tiện ích của CCCD

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Lâm Đồng vào ngày 1/8, chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả và tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp căn cước công dân (CCCD). Mặc dù luôn tay luôn chân với số lượng công việc khổng lồ, nhưng các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đây vẫn miệt mài, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp CCCD một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Được các chiến sỹ đến tận nhà vận động làm căn cước, cụ Khúc Thị Xuyên, 84 tuổi, người dân TP Đà Lạt chia sẻ: “Tôi không nghĩ là già rồi cần làm CCCD, nhưng nghe các anh cảnh sát khu vực giải thích về quyền lợi và trách nhiệm nên nhờ cháu ngoại chở đi làm luôn. Trong quá trình làm có sai một chỗ nhưng đã được các anh sửa chữa ngay”.

Công an TP Đà Lạt đến hỗ trợ người già đi làm CCCD

Theo chị Nguyễn Thị Thanh, người dân huyện Đạ Tẻh hiện đang làm việc tại tỉnh Bình Dương, việc lực lượng công an bố trí ngày làm CCCD cả thứ 7 và chủ nhật rất thuận lợi cho người dân. Vì đối với cá nhân chị, từ thứ 2 đến thứ 6 phải làm ở công ty theo ca nên khó mà xin nghỉ về nhà được. Bên cạnh đó, thủ tục khá gọn nhẹ, cán bộ nhiệt tình nên quá trình cấp mới diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Văn Long - Đội trưởng Đội hướng dẫn công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp CCCD, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên cũng như triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua 30 ngày đêm, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã quán triệt và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với phương châm “còn người dân đến là còn làm việc”; đồng thời, bố trí, huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật hướng dẫn công dân, tăng thời gian làm việc vào cuối tuần và đến tận nhà những người tàn tật, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại để phục vụ những người dân có nhu cầu.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giải quyết các thủ tục cấp CCCD, không để hồ sơ ùn tắc, tồn đọng qua ngày, không để người dân chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, đảm bảo chính xác, đúng quy trình, quy định của Bộ Công an.

Song song với đó, đơn vị đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích của dữ liệu dân cư, CCCD mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi về sau, giảm bớt chi phí đi lại, thời gian chờ đợi cho Nhân dân...

Theo Trung tá Trương Thị Hoài Phương - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương, công dân tại Đơn Dương có thể đến Công an huyện hoặc 2 điểm lưu động tại các xã, thị trấn để cấp CCCD. Thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm làm căn cước công dân, Công an huyện Đơn Dương đã có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ chiến sỹ đảm bảo luôn duy trì tổ lưu động để tiếp cận và hỗ trợ người dân hiệu quả, sâu sát nhất. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành rà soát các trường hợp đi làm ăn xa, chưa đăng ký tạm trú, từ đó tiến hành vận động làm thủ tục tạm trú tại nơi đến và tiến hành trao đổi với công an địa bàn đó để họ có thể làm CCCD nơi tạm trú.

Thiếu tá Đinh Thị Ngọc Huyền - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đạ Tẻh chia sẻ, trước chiến dịch này, Công an huyện vẫn duy trì tổ lưu động đến tận nhà làm CCCD cho người dân, làm cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ. Để đảm bảo chiến dịch hiệu quả, lãnh đạo Công an huyện đã tang cường 8 cán bộ, chiến sỹ từ các đội nghiệp vụ về công an các xã cùng tiến hành rà soát những người dân đi làm ăn xa chưa làm CCCD, các trường hợp đã mất chưa làm giấy chứng tử để làm thủ tục xóa hộ khẩu…; đồng thời, phối hợp với tổ làm căn cước lưu động đến vận động, tuyên truyền cho người dân thấy tiện ích của CCCD gắn chip, hỗ trợ đưa đón các trường hợp bệnh tật, đau, yếu không thể tự đi làm.

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã tiếp nhận và làm thủ tục cấp CCCD cho gần 25.000 trường hợp; trong đó, có hàng ngàn trường hợp lưu động tận địa bàn cư trú cho công dân đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ....

LÊ TIẾN