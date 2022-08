Công an tỉnh Lâm Đồng tặng 650 phần quà Trung thu cho thiếu nhi xã Lộc Bắc

(LĐ onilne) - Ngày 26/8, Phòng An ninh Nội bộ PA 02 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Hội nhân đạo Thiện Tâm TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” trao tặng quà cho thiếu nhi, em học sinh trên địa bàn xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm).

Phòng An ninh Nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Tại đây, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng nhà tài trợ đã trao 650 phần quà cho các em học sinh gồm sữa, bánh Trung thu, lồng đèn, quần áo, cặp, sách vở cho thiếu nhi, học sinh tại trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám và phân hiệu Mầm non Lộc Bắc tại Thôn 4. Mỗi phần quà Trung thu trị giá khoảng 200 ngàn đồng. Cùng với đó, Hội nhân đạo Thiện Tâm TP Hồ Chí Minh còn trao tặng 5 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; đồng thời, trao tặng gói học bổng trị giá 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám. Tổng trị giá của Chương trình tặng quà là hơn 200 triệu đồng.

Lộc Bắc là xã vùng xa của huyện Bảo Lâm, với hơn 95% là bà con đồng bào tộc thiểu số, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, điều kiện học tập, vui chơi của con em địa phương còn nhiều thiếu thốn. Hàng năm, cứ đến mùa Trung thu, chính quyền, các ngành năng và đoàn thể các cấp luôn quan tâm tổ chức các chương trình thiện nghiện mang đến một mùa Trung thu ấm áp, yêu thương cho thiếu nhi, học sinh nơi đây. Qua đó, cùng chia sẻ khó khăn, động viên mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực để các cháu thiếu nhi, các em học sinh nơi đây bước vào năm học mới.

Nhà tài trợ trao gói học bổng cho quỹ khuyến học của Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám Trao quà Trung thu cho thiếu nhi, học sinh xã Lộc Bắc

QUỐC TUẤN