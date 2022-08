Đà Lạt: Phát động xây dựng mô hình khu vườn xanh - sạch - đẹp - an toàn

(LĐ online) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên, nông dân, ngày 18/8, tại vườn nhà ông Nguyễn Hữu Trí (Tổ 4, thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ), Hội Nông dân TP Đà Lạt tổ chức phát động xây dựng khu vườn xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và TP Đà Lạt tặng quà cho ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ mô hình khu vườn xanh - sạch - đẹp - an toàn

Trong những năm qua, giá trị ngành nông nghiệp đóng góp khoảng 14% trong cơ cấu kinh tế của thành phố, giải quyết việc làm cho hơn 35 ngàn lao động. Tuy nhiên, tình hình phát triển nhà kính, nhà lưới quá nhanh; đồng thời, tình trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quá mức cần thiết; việc thu gom, phân loại xử lý rác thải nông nghiệp, nhất là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng chưa được thực hiện tốt… đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực tế đó, Hội Nông dân TP Đà Lạt phát động xây dựng khu vườn xanh – sạch – đẹp – an toàn với 3 tiêu chí gồm: Có biện pháp thu gom, phân loại, xử lý tại chỗ các loại rác thải, phế phẩm nông nghiệp; trong khuôn viên khu vườn có trồng nhiều hoa, cây xanh, bố trí sắp xếp thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đi tham qua khu vườn của ông Nguyễn Hữu Trí và được nghe chia sẻ quá trình nhập giống cây, quy trình chăm sóc cho cây, bố trí khuôn viên sao cho hợp lý. Đồng thời, giới thiệu về khu vực xử lý rác thải như rác hữu cơ, rác độc hại và các loại rác thải khác. Được biết, từ năm 2023 trở đi, Hội Nông dân TP Đà Lạt sẽ duy trì và nhân rộng từ 50 khu vườn trở lên theo mô hình này.

NGUYỆT THU