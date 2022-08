Đà Lạt: Ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

(LĐ online) - Ngày 30/8, tại đường Phan Như Thạch, Tổ dân phố 6, Phường 1, thành phố Đà Lạt - Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cùng UBND Phường 1 tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn năm 2022.

“Tổ liên gia an toàn PCCC” tại Tổ dân phố 6, Phường 1 đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện và tham gia diễn tập xử lý tình huống cháy nổ

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” gồm 15 hộ gia đình gồm nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề nhau, trên các tuyến đường Phan Như Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường 3/2. Ban Chỉ đạo và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực PCCC; tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án PCCC và cứu hộ cứu nạn do cấp có thẩm quyền tổ chức. Đây đồng thời là lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Ngay sau lễ ra mắt, “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại Tổ dân phố 6, Phường 1 đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện và tham gia diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn tại các hộ gia đình thuộc tổ liên gia.

Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra tình huống giả định: “… Vào lúc 8h, mọi hoạt động diễn ra bình thường thì bất ngờ xảy ra cháy tại Quán ăn Lan Chi trên đường Phan Như Thạch. Khi chủ cơ sở phát hiện thì đám cháy đã lan nhanh, vượt quá khả năng kiểm soát. Lực lượng tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, yêu cầu và hướng dẫn mọi người di tản ra vị trí an toàn, đồng thời gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng cảnh sát PCCC qua số điện thoại 114. Lúc này, nhận được tín hiệu báo cháy của tổ bảo vệ dân phố, các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng các trang thiết bị tại chỗ triển khai chữa cháy, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Song song đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo cháy từ cơ sở, nhận định đây là đám cháy lớn, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều động 5 xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai cứu người và chữa cháy….”

Thông qua mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” nhằm chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra, nâng cao ý thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ của người dân ở địa bàn dân cư, giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị các phương án thoát nạn, tự trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại gia đình; trên cơ sở đó hình thành thói quen tự chủ động hơn trong công tác phòng cháy và có khả năng xử lý được các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Đây là mô hình rất thiết thực, cần thiết đối với khu dân cư, tổ dân phố trong nêu cao trách nhiệm trong PCCC trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỆT THU – TUẤN ANH