Đạ Tẻh: Đảm bảo an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận và hàng giả dịp Tết Trung thu

(LĐ online) - Nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; đồng thời, để bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng, UBND huyện Đạ Tẻh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Trung thu năm 2022.

Theo đó, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp huyện; Trung tâm Y tế phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ trì xây dựng kế hoạch hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; trong đó, tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, bán hàng online trên mạng xã hội...

Chú trọng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu thực phẩm...

Thực hiện ngăn chặn, phòng ngừa cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện các trường hợp vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ... yêu cầu xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thời vụ; dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ.

Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và loa truyền thanh xã. Cần tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong an toàn thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hướng dẫn cách chọn mua, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, cách đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm.

Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

THÂN THU HIỀN