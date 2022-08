Đạ Tẻh: Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Công an huyện Đạ Tẻh vừa phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho 50 học sinh đang tham gia Chương trình Học kỳ Quân đội trên địa bàn.

Các em học sinh trả lời câu hỏi trong buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Đạ Tẻh đã tuyên truyền các nội dung quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như Các quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; những điểm quan trọng của Nghị định 100/NĐ-CP; thông tin tình hình TTATGT trong nước và tỉnh Lâm Đồng; một số nguyên nhân dẫn đến vi phạm TTATGT; kinh nghiệm khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn, công tác bảo đảm TTATGT. Đây là hoạt động nhằm giúp các em học sinh có thêm những kiến thức, kỹ năng và ý thức tự giác trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng, sức khỏe.

T.T.HIỀN