Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Đức Trọng lần thứ 21

(LĐ online) - Hội đồng Đội huyện Đức Trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 21 năm 2022.

Lãnh đạo Huyện Đoàn trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” cho 20 bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập

Về dự đại hội có bà Trịnh Thị Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các đồng chí phụ trách Đội và 125 cháu thiếu niên.

Trong những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Đức Trọng có nhiều khởi sắc thông qua việc triển khai, thực hiện có kết quả các phong trào, chương trình lớn của Đội như: Hoạt động tuyên truyền giáo dục về pháp luật, đạo đức lối sống cho thiếu niên, nhi đồng được Hội đồng Đội các cấp và các Liên đội đặc biệt quan tâm, tổ chức được hơn 315 buổi ngoại khóa, thu hút hơn 150,000 lượt đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia.

Trong Phong trào Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đức Trọng, Hội đồng Đội thường xuyên phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể nhà trường tổ chức tặng quà, học bổng và dụng cụ học tập cho các bạn học sinh nghèo vượt khó, tổ chức phong trào nuôi heo đất, đã vận động được hơn 2,3 tỷ đồng quỹ học bổng, trao tặng cho 3.500 bạn học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập tại các Liên đội.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện xây dựng được 2 căn nhà khăn quàng đỏ và 4 căn nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã được các Liên đội trong huyện thực hiện tốt, thông qua việc thăm hỏi, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và người có công, vào dịp 27/7 các Liên đội tổ chức viếng Đài tưởng niệm, nhà bia, tu sửa, chăm sóc cây xanh khu vực tượng đài… thu hút hơn 5.500 em đội viên, học sinh tham gia với tổng giá trị các hoạt động hơn 380 triệu đồng.

Huyện Đức Trọng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoạt động Đội trong những năm qua còn tạo được nhiều điểm nhấn về thực hiện các công trình măng non như: Công trình đoạn đường em chăm, công trình chăm sóc vườn hoa, công trình cổng trường an toàn giao thông... Tổng số toàn huyện có hơn 300 công trình măng non thu hút gần 33.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia…

Từ các phong trào này, xuất hiện ngày càng nhiều Liên đội mạnh, những tập thể điển hình tiêu biểu, những tấm gương thiếu nhi vượt khó học giỏi, dũng cảm cứu bạn, những người con hiếu thảo, chỉ huy Đội xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ...

Trong hai năm học qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng các cháu đã góp phần công sức nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng của mình vào sự phát triển chung của huyện nhà. Bằng những thành tích đáng tự hào trong học tập, lao động và rèn luyện, các cháu đã khẳng định sự lớn mạnh từng ngày của Đội Thiếu niên Tiền phong huyện Đức Trọng. Các cháu thực sự xứng đáng với sự đặc biệt quan tâm của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền và toàn xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Hội đồng Đội huyện đã đạt được. Những thành tích đó đã góp phần vào sự phát triển chung trên các lĩnh vực của địa phương trong những năm qua; đồng thời, góp phần xứng đáng vào trang sử hào hùng của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 81 mùa xuân qua.

Bà Trịnh Thị Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Lâm Đồng thay mặt Tỉnh Đoàn Lâm Đồng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán ban, ngành, đoàn thể huyện Đức Trọng đã quan tâm, hỗ trợ và tạp điều kiện cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi của huyện. Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đề nghị, thời gian tới, Hội đồng Đội huyện Đức Trọng tiếp tục tăng cường sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi; nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Đội cấp xã; quan tâm bồi dưỡng lực lượng giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi; tạo môi trường thuận lợi cho các em đội viện, thiếu niên, nhi đồng được học tập, sinh hoạt, vui chơi lành mạnh. Các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiếp tục cố gắng để huyện Đức Trọng ngày càng nhiều Cháu ngoan Bác Hồ, nhiều đôi viên gương mẫu, chỉ huy Đội xuất sắc.

Tại Đại hội đã trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” cho 20 bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và tặng giấy chứng nhận, quà cho 125 đội viên tiêu biểu đến từ 44 Liên đội trong toàn huyện.

N.MINH