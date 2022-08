Di Linh: Triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn Hệ thống truyền tải điện trong dịp Lễ Quốc khánh

(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Di Linh, hiện địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn Hệ thống truyền tải điện trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó lãnh đạo huyện Di Linh đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đoàn thể tại địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân không đốt rẫy, thả diều, vật thể bay gần công trình lưới điện cao áp, thu gom tấm bạt phơi nông sản, tấm nilon che phủ cây trồng sau thu hoạch, giằng néo mái tôn nhà, công trình trong và gần hành lang có khả năng cuốn bay khi gió lốc gây sự cố lưới điện; không trộm cắp tháo gỡ các trang thiết bị của lưới điện; không sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố lưới điện; kiểm tra, chằng néo dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp; phối hợp, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tỉa cành cây trong và ngoài hành lang tuyến, không để tình trạng cây cối bị gãy đổ gây mất an toàn cho lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến khoảng cách hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Công an huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn có tuyến đường dây điện cao áp đi qua tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống đường dây, trạm biến áp truyền tải điện 220kV, 500kV để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại, gây mất an toàn hệ thống điện, đảm bảo an toàn cung cấp điện ổn định, liên tục trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2022.

Các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

NGỌC NGÀ