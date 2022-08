Giáo dục trung học vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

(LĐ online) -Ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 giáo dục trung học với sự tham gia của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT, THCS và trưởng, phó Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố…

Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 giáo dục trung học tỉnh Lâm Đồng

Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng có 59 trường THPT (không thay đổi so với năm học trước) với tổng số 1210 lớp, 44.363 học sinh và 2638 giáo viên. Đối với THCS, có 157 trường (không thay đổi so với năm học trước) với 2.499 lớp, 91060 học sinh và 4813 giáo viên.

Về chất lượng hai mặt giáo dục cấp THCS (lớp 6 đánh giá theo văn bản mới - Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): Gần 98% hạnh kiểm Khá, Tốt (tăng gần 8% so với năm học 2020 - 2021); 68% học lực Khá, Giỏi (tăng gần 1% so với năm học trước); 0,12% hạnh kiểm Yếu và 0,16% học lực Yếu (giảm 2,23% so với năm học 2020-2021)…

Đối với bậc THPT, tỷ lệ học lực Khá, Giỏi đạt hơn 65%, tăng gần 6% so với năm học 2021 - 2020. Đó còn là thành tích nhìn chung đều tiến bộ hơn so với các năm học trước về các lĩnh vực như tốt nghiệp THPT; giải học sinh giỏi quốc gia; học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh với ý tưởng khởi nghiệp; giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi; đại hội thể dục thể thao của ngành…

Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022, Lâm Đồng đạt 99,69%, điểm trung bình xếp thứ 20, theo tỷ lệ phần trăm xếp hạng 10 trên toàn quốc (tăng 1 bậc so với năm học 2020 - 2021).

Đối với việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hầu hết cơ sở giáo dục đã tích cực, chủ động trong công tác bồi dường đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; các cấp học để thực hiện. Trong đó, cụ thể là triển khai đối với lớp 6 cơ bản đạt yêu cầu đề ra, các đơn vị tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện theo lộ trình (năm học này đến lớp 7 và lớp 10).

Năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục trung học đã tiếp tục chuyển biến rõ nét hơn về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh…

MINH ĐẠO