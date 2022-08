Kết quả triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19

(LĐ online) - Ngày 25/8, theo Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế cho biết: Tính đến ngày 18/8, cả nước đã tiêm được 251.680.004 mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đã ghi nhận thông tin tiêm chủng của từng người dân với 234.897.454 mũi tiêm. Hiện, còn khoảng 16,7 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống.

Số liệu do Bộ Công an báo cáo đã liên thông với nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, ghi nhận thông tin tiêm chủng của từng người dân với 147.041.099 mũi tiêm.

Hiện, có khoảng 37 triệu mũi tiêm có mã số CCCD/CMND nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh, thông tin khác…) với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Có khoảng 4 triệu người tương ứng 10 triệu mũi tiêm không có thông tin CCCD/CMND. Nguyên nhân do ngành y tế địa phương đã bàn giao dữ liệu cho công an địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an “làm sạch” dữ liệu nhưng chưa có kết quả. Vì trong thời gian đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, việc khai thác và cập nhật thông tin CCCD/CMND tại các cơ sở tiêm chủng chưa được đầy đủ và kịp thời.

Ngoài ra, có 15.043.923 mũi 4 và 116.791 mũi 5 chưa gửi được từ nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 sang Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Thông tin mũi tiêm bị trùng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do nhiều cơ sở tiêm cùng cập nhật hoặc người dân khai báo không nhất quán giữa các lần tiêm.

Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo gửi các địa phương và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành nhưng tiến độ "làm sạch" dữ liệu chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nhằm hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng trong việc “làm sạch” dữ liệu, Bộ Y tế đã thực hiện bàn giao dữ liệu 17 triệu đối tượng tương ứng với 37 triệu mũi tiêm chủng Covid-19 có thông tin CCCD/CMND nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh, thông tin khác) cho Bộ Công an để rà soát, đối chiếu dữ liệu và gửi lại Bộ Y tế để cập nhật lên hệ thống. Đến nay, Bộ Công an đã thực hiện rà soát, đối chiếu được 10.729.396 đối tượng.

Đến ngày 24/8 đã có hơn 43 triệu người dân tiêm chủng đã được ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 (số liệu tính đến ngày 23/8 hiện còn trên 16 triệu mũi tiêm), hàng ngày báo cáo kết quả cho công an cấp xã, phường trước 16 giờ để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ (đầu mối nhận báo cáo là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an). Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2022.

Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày và báo cáo kết quả kết quả cho công an cấp xã, phường trước 16 giờ để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ.

Đẩy nhanh việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Y tế

và ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Bộ Y tế sẽ làm việc với các đơn vị của Bộ Công an sớm tiếp nhận dữ liệu 17 triệu đối tượng tương ứng với 37 triệu mũi tiêm có thông tin CCCD/CMND nhưng sai thông tin cơ bản để giảm thời gian, công sức, đẩy nhanh việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng và sẽ có văn bản thông báo tới các tỉnh, thành phố.

AN NHIÊN