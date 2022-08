Lạc Dương: Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 19/8, UBND thị trấn Lạc Dương và Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được huyện Lạc Dương lựa chọn tổ chức điểm ngày hội này trên địa bàn huyện.

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân xuất sắc

Tham dự Ngày hội có ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Lạc Dương cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Lạc Dương.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Lạc Dương đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022). Đồng thời, nghe những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn thời gian qua.

Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giấy khen của UBND tỉnh cho tập thê xuất sắc

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp; đồng thời, với sự tham mưu kịp thời của lực lượng công an, công tác đảm bảo an ninh trật tự không ngừng được cải thiện, có hiệu quả hơn và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội. Nhiều tập thể và cá nhân đã đạt được những thành tích nổi bật trong phong trào như; Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương; Giáo xứ Lang Biang an toàn về an ninh trật tự; Tổ dân phố Đồng Tâm tự quản về an ninh trật tự và an toàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về An ninh trật tự, toàn về PCCC…, nhiều cơ quan, đơn vị đã đảm bảo tuyệt đối an toàn không để bất ngờ đột biến hay điểm nóng xảy ra.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Lạc Dương thời gian qua. Qua đó, đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Lạc Dương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh tình hình thực tế của địa phương gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương phát động.

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương trao giấy khen của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Lạc Dương

Thông qua Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình, các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự…

Dịp này, UBND thị trấn Lạc Dương công bố quyết định thành lập Tổ liên gia an toàn về PCCC trên địa bàn. Cùng với đó, 2 tập thể đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 1 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; UBND huyện Lạc Dương tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND thị trấn Lạc Dương tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

TUẤN HƯƠNG