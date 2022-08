Nâng cao năng lực hoạt động tham vấn tâm lý trong nhà trường

(LĐ online) - Đây là chủ đề chương trình tập huấn diễn ra chiều 20/8 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt do Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Lớp tập huấn tại thành phố Đà Lạt

Tham gia có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Yersin Đà Lạt, các tổ chức đơn vị liên quan và cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên y tế, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội trong các trường phổ thông; cán bộ phụ trách tham vấn tâm lý trong các trường trung cấp, cao đẳng và đại học khu vực Tây Nguyên.

Nhằm bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng của hoạt động tham vấn tâm lý trong nhà trường nói riêng và hoạt động tham vấn tâm lý nói chung, chương trình tập huấn 3 chuyên đề gồm: “Những nhân tố tác động đến hoạt động tham vấn tâm lý học đường tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” do PGS.TS. Trần Thành Nam trình bày; “Các vấn đề hiện thời về tâm lý xã hội thanh thiếu niên hiện nay - Tâm lý học giao tiếp và liệu trình tâm lý học thanh thiếu niên, vị thành niên” do TS. Tô Nhi A trình bày và “Tổ chức, triển khai kế hoạch tham vấn tâm lý đối với cá nhân và nhóm trong nhà trường” do ThS. Phạm Văn Giào trình bày.

Chương trình tập huấn trong đợt này, ngoài các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, còn có các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ (thành phố Hồ Chí Minh) và các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ tổ chức tại Trường Đại học Tây Đô (thành phố Cần Thơ).

MINH ĐẠO