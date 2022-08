Ngành Giáo dục Đức Trọng triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023

(LĐ online) - Chiều ngày 31/8, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức tổng kết năm học 2021- 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022-2023. Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện, trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện có 72 khối trường thuộc UBND huyện và có 86 nhóm trẻ độc lập tư thục. Ngoài ra, còn có 6 trường THPT và 1 Trung tâm GDNN - GDTX trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo đóng trên địa bàn.

Năm học 2021- 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành tốt các lĩnh vực công tác, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%; tỷ lệ duy trì sĩ số cấp Mầm non và Tiểu học đạt 100%; cấp THCS đạt 99,3%. Công tác phổ cập giáo dục đạt kết quả tốt, huyện Đức Trọng được công nhận duy trì phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, trong đó, có 10 xã đạt mức độ 3.

Chất lượng đội ngũ các trường trực thuộc huyện đang từng bước được nâng lên theo Luật Giáo dục 2019: tỉ lệ cán bộ quản lý - giáo viên đạt chuẩn trở lên là 88,73%; trong đó, trên chuẩn là 27,7%. Năm học 2021- 2022, có 598/1.916 cán bộ quản lý và giáo viên được phân loại công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều cá nhân, tập thể tiếp tục đươc khen thưởng và đề nghị khen thưởng các thành tích bậc cao.

Chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục được nâng cao theo hướng toàn diện. Đặc biệt, đào tạo mũi nhọn được quan tâm và đạt nhiều thành tích tiến bộ tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Năm học 2021 - 2022, toàn huyện đã có 187 lượt học sinh tiểu học, THCS, THPT đạt giải tại các kỳ thi; cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia; có 98 học sinh đạt từ giải 3 cấp tỉnh trở lên được các cấp biểu dương, khen thưởng...

Ông Thái Quốc Hoàn - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai thực hiện quyết liệt, đúng theo chỉ đạo của các cấp. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng thường xuyên, đa số vững vàng về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, có các giải pháp sáng tạo, phù hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Quy mô trường, lớp ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em Nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tăng cường, nhất là trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học trực tuyến; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt.

Các hội thi, cuộc thi được đông đảo nhà giáo, học sinh hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được phát huy; phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá được quan tâm đổi mới.

Với chủ đề năm học mới 2022- 2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục huyện Đức Trọng tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành...

Dịp này, các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

N.MINH