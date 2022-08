Nhìn nhận về giáo dục trung học

Năm học 2021-2022, giáo dục trung học Lâm Đồng nhiều kết quả vượt hơn năm học trước. Nhiều số liệu cho thấy sự nỗ lực để tiếp tục phát huy mặt tích cực, gợi ý hướng khắc phục hạn chế trong năm học mới.

Năm học 2021-2022, nhiều đơn vị đã đạt thành tích về giáo dục trung học được UBND tỉnh ghi nhận tại hội nghị tổng kết

Năm học 2021-2022, bậc THPT Lâm Đồng ổn định 59 trường, nhưng tăng 10 lớp với 3.157 học sinh/tổng số 44.363 học sinh; số giáo viên cũng tăng từ 2.592 lên 2.638 người. Đối với THCS, vẫn ổn định 157 trường nhưng giảm 31 lớp với 684 học sinh/tổng 91.060 học sinh; giáo viên cũng giảm từ 4.947 xuống 4.813 người.

• TỪ GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ ĐẾN GIÁO DỤC MŨI NHỌN

Về chất lượng giáo dục, lớp 6 đánh giá theo Thông tư 22. Cụ thể, có 20.740 học sinh, rèn luyện xếp loại Khá, Tốt đạt 98,4%; Đạt 1,48% và Chưa đạt 0,12%. Học tập xếp loại Khá, Tốt trên 59,5%; Đạt 35,21% và Chưa đạt 5,28%. Kết quả cho thấy, năm đầu tiên áp dụng chương trình sách giáo khoa mới nhưng thầy trò đã tiếp cận chủ động, có chất lượng. Đối với lớp 7, 8, 9, có 65.919 học sinh, hạnh kiểm Khá, Tốt 97,93% (tăng 8,23%); học lực Khá, Giỏi 68,05% (tăng 0,55%); hạnh kiểm Yếu giảm 0,09%, học lực Yếu giảm 2,23%. Tốt nghiệp THCS đạt 99,8%. Ở THPT, hạnh kiểm Tốt trên 79%, giảm gần 12% nhưng học lực Khá, Giỏi tăng 4,5% với tỷ lệ trên 65% (so với năm học trước). Kết quả tốt nghiệp THPT so sánh năm 2021 và 2022 là 99,73% và 99,69%; so mặt bằng toàn quốc, điểm trung bình xếp thứ 10 và thứ 20; tính tỷ lệ phần trăm xếp thứ 11 và thứ 10 (tăng 1 bậc), đều cao hơn mặt bằng trung bình cả nước...

Kết quả học sinh giỏi cấp quốc gia THPT so năm học trước số lượng giải tương đương với gần 30 giải nhưng lần đầu tiên Lâm Đồng có giải Nhất môn Ngữ văn. Học sinh giỏi cấp tỉnh THCS đều tăng cả số lượng và chất lượng giải (từ 483 giải lên 531 giải). Học sinh giỏi cấp tỉnh THPT có 810 giải, cơ bản ổn định về số lượng và chất lượng. Tuy ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng giáo dục trung học Lâm Đồng chủ động, linh hoạt tổ chức, tham gia thành công các cuộc thi trong tỉnh và toàn quốc. Nêu một số cuộc thi sau: “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” 23 dự án, tăng 5 dự án, trao 14 giải; “Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2021” cấp quốc gia, 26 học sinh tham gia, đạt 18/22 giải (2 giải Nhất); “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2021” 148 giải pháp tham gia, trao 41 giải pháp; “Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THCS” 12.849 bài dự thi... Cuộc thi KHKT cấp tỉnh 178 dự án dự thi thuộc 16/22 lĩnh vực (tăng 10 dự án, 1 lĩnh vực, 5 đơn vị), 1 dự án đoạt giải Triển vọng cấp quốc gia. Tổng kết 10 năm cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, Lâm Đồng đều tham gia, đặc biệt số giải xếp thứ 3 toàn quốc, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Đồng 6 lần tham dự INTEL ISEF tại Hoa Kỳ, đoạt 1 giải Ba, 1 giải Tư và 2 giải Đặc biệt.

• ĐỔI MỚI DẠY HỌC LÀ THEN CHỐT

Bàn về giáo dục là nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Theo đánh giá của Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GDĐT) Nguyễn Quốc Túy: “Kết quả đã hoàn thành chương trình năm học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học”.

Để đạt được, trước hết là đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều giải pháp đã thể hiện hiệu quả cao, tuy nhiên cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để khắc phục. Đó là việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường ở một số cơ sở chưa phù hợp với điều kiện thực tế; phân công giáo viên và bố trí thời khóa biểu dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 6 còn lúng túng nên hiệu quả chưa được như yêu cầu. Việc xây dựng các bài học/chủ đề tại một số cơ sở giáo dục còn đối phó, chưa thể hiện rõ nét đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, một số giáo viên vẫn truyền thụ theo lối cũ.

Về đổi mới kiểm tra, đánh giá, các trường đã thực hiện linh hoạt, trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng vẫn bảo đảm nghiêm túc, công bằng. Đối với lớp 6, các trường cũng thực hiện hiệu quả các hình thức, phương pháp, kĩ thuật, công cụ kiểm tra, đánh giá, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì... đúng theo hướng dẫn mới của Bộ.

Những kết quả và hạn chế sẽ là bài học quý để giáo dục trung học Lâm Đồng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 hiệu quả và chất lượng hơn. Đó là bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và các tình huống bất thường khác; tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...

MINH ĐẠO