Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho tiểu thương Chợ Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 23/8, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại phối hợp với Sở Công thương tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ quản lý, hộ kinh doanh tại Chợ Đà Lạt. Đây là hoạt động bổ ích, thiết thực trong khuôn khổ cho phép của Bộ Công Thương.

Tiểu thương được cung cấp tài liệu liên quan đến pháp luật an toàn thực phẩm

Tham dự có hơn 100 tiểu thương Chợ Đà Lạt. Các tiểu thương tham dự đã được các chuyên gia, nhà chuyên môn giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; nội dung tiêu chuẩn quy định về Chợ kinh doanh thực phẩm; Những kiến thức chung về an toàn thực phẩm; cách nhận diện thực phẩm an toàn.

Việc tập huấn, nâng cao trình độ nhận thức cho tiểu thương là hết sức cần thiết, nhất là kiến thức pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm ứng dụng vào đời sống, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

NGUYỆT THU