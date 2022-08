Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển cần thông tin về Bộ Giáo dục & Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 mà chưa đăng ký được vào các trường đại học, nhanh chống thông tin ngay về Bộ từ ngày 21-23/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022, nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, các em thông tin ngay về Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua địa chỉ email: pvluong@moet.gov.vn, trong vòng 3 ngày từ 21-23/8/2022.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 20/8, hạn cuối để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022, có 325.716 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống.

Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.044, với tổng số lượng nguyện vọng là 3.094.572. Trong khi tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 là 941.760 em.

Theo một số chuyên gia tuyển sinh, con số hơn 320.000 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống cao hơn so với các năm trước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này có thể do năm nay, thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Do đó, các em có những định hướng khác sau khi biết điểm thi, không lựa chọn con đường vào đại học.

Bên cạnh đó, hai năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh lựa chọn học trong nước nhưng sang năm nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên học sinh cũng đi du học nhiều hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2021, cả nước có 501.455 thí sinh nhập học đại học chính quy và năm 2020, con số này là 441.914 thí sinh./.

