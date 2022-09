Bảo Lâm: Biểu dương 62 điển hình là người cao tuổi

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm vừa tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi huyện Bảo Lâm lần thứ I - năm 2022.

Bảo Lâm hiện có 8.130 người cao tuổi. Những năm qua, người cao tuổi có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc..., góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với các Phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Nhiều mô hình, câu lạc bộ của các cụ đã được thành lập như bóng chuyền hơi, cờ tướng, dưỡng sinh, gia đình liên thế hệ giúp nhau, các mô hình tự quản, hòa giải...

Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen 2 cụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng giấy khen 40 cụ và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Bảo Lâm khen thưởng 20 cụ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

TRIỀU KA