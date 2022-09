Bảo Lộc: Tổng kết năm học 2021 - 2022

(LĐ online) - Ngày 14/9, TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 và Trường THCS Phan Chu Trinh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc và đồng chí Phùng Ngọc Hạp - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diến biến phức tạp, nhưng ngành giáo dục và đào tạo TP Bảo Lộc đã triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Ngành giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện tốt và đẩy mạnh các Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục”… Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, phương án dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân

Bên cạnh đó, công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đội ngũ giáo dục các cấp được quan tâm, chú trong thực hiện.

Bằng tinh thần, nghị lực vượt khó, năm học 2021 - 2022, đội ngũ nhà giáo và học sinh trên địa bàn thành phố đã nỗ lực vươn lên đạt được những thành quả đáng tự hào.

Cấp tiểu học đạt 98,9% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 được xét hoàn thành chương trình tiểu học. Đối với cấp THCS có 34,62% học sinh đạt học lực loại giỏi; 38,09% học sinh đạt học lực khá... Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 97,3%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,89%.

Đặc biệt, trong năm học vừa qua, TP Bảo Lộc đạt 71 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Học sinh TP Bảo Lộc cũng đoạt 3 giải tại Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh. Cùng với đó, nhiều học sinh THPT trên địa bàn đạt các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia.

Riêng tại Kỳ thi Olympic 30/4 năm 2021, TP Bảo Lộc có 61 học sinh THPT đoạt huy chương; trong đó, có 11 huy chương vàng. Cùng với học sinh, thì đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố cũng đoạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi do địa phương và tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm về kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022; đồng thời, đưa ra các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục địa phương đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đánh giá mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa bàn không ngừng được đầu tư nhưng còn nhiều còn khó khăn; tình trạng quá tải học sinh tại một số trường học khu vực trung tâm thành phố vẫn còn diễn ra; chủ trương tinh giản biên chế đang gây nhiều khó khăn cho các trường học…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức nhấn mạnh: Tiếp đà phấn khởi ngày khai trường năm học 2022 - 2023, toàn ngành giáo dục địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào của ngành. Qua đó, tạo sức lan tỏa, nhân rộng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến trong giáo dục; không được phép chủ quan lơ là thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh; tiếp tục tăng cường đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn; chú trọng công tác bồi dưỡng tạo nguồn quy hoạch đội ngũ lãnh đạo của ngành và các trường học trên địa bàn. Qua đó, hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Dịp này, TP Bảo Lộc vinh dự có 2 tập thể, gồm: Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 và Trường THCS Phan Chu Trinh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021; 6 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2020 - 2021. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cũng đã tặng giấy khen có 20 tập thể và 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022.

KHÁNH PHÚC