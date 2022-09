Cát Tiên: Tọa đàm nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội

(LĐ online) - Ngày 29/9, tại xã Đồng Nai Thượng, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cát Tiên tổ chức chương trình tọa đàm nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Tại buổi tọa đàm, bà Cil Bri – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về tình hình phụ nữ và công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số; những kinh nghiệm trong phát huy vị thế, vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội hiện nay.

Đại diện Phòng Tư pháp, Công an huyện Cát Tiên đã thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao; thông tin tình hình bạo lực gia đình và công tác phối hợp xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền vận động gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Bà Trần Thị Ngọc Lài – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cát Tiên cho biết: Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số và cộng đồng; khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phòng chống bạo lực gia đình, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

HOÀNG SA