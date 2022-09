Công an các địa phương tập trung làm căn cước công dân xuyên lễ 2/9

(LĐ online) - Quốc khánh 2/9 năm nay, công dân đang làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước về quê nghỉ lễ, đây là dịp để công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh tiếp độ làm các thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho người dân.

Công an huyện Đạ Huoai niềm nở đến tận nhà làm CCCD cho người già đi lại khó khăn

Theo đó, trong những ngày nghỉ lễ, công an các địa phương huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý Hành chính tham gia làm CCCD hướng tới mục tiêu hoàn thành Dự án CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 30/9/2022.

Tại TP Bảo Lộc, 100% cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý Hành chính được giao nhiệm vụ chia thành nhiều ca thay phiên nhau túc trực tại hội trường Công an thành phố từ 7 giờ 30 phút đến 23 giờ đêm hàng ngày để tiếp đón, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục làm CCCD cho người dân. Trong khi đó, công an các phường, xã phối hợp với đoàn thể các cấp thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, tuyên truyền và mời công dân đến trụ sở Công an thành phố làm CCCD.

Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, Công an TP Bảo Lộc túc trực làm CCCD đến 23 giờ đêm

Ghi nhận vào sáng 2/9, có rất động người dân đến trụ sở Công an TP Bảo Lộc làm CCCD. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc với thái độ niềm nở tiếp đón, hỗ trợ, hướng dẫn cho bà con các quy trình, thủ tục làm CCCD. Thiếu tá Trần Đặng Hồng Nhung – Cán bộ Đội Quản lý Hành chính Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Với tinh thần “hết việc không hết giờ”, trong 4 ngày nghỉ lễ, chúng tôi đang phấn đấu hoàn tất các thủ tục cấp CCCD cho từ 400 – 450 người/ngày. Đến 1/1/2023, khi sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng thì CCCD chính là thẻ thông hành tiện lợi nhất thực hiện giao dịch hành chính của người dân. Tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực hết mình, nên mong người dân hãy tự giác đến Công an thành phố để làm CCCD đảm bảo đúng tiến độ”.

Tương tự tại 2 huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai, Công an các địa phương đã bố trí các tổ thường trực và lưu động đẩy nhanh tiến độ làm CCCD cho bà con. Tại trụ sở đơn vị, công an 2 huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai bố trí tổ thường trực có mặt từ 7 giờ sáng tiếp đón, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục làm CCCD cho bà con đi làm ăn, học tập xa về địa phương nghỉ lễ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, cho biết: “CCCD gắn chíp sẽ tích hợp mọi thứ, kể cả số chứng minh nhân dân cũ của từng công dân. Vì vậy, khi thay đổi qua CCCD không ảnh hưởng gì đến các giao dịch dân sự như mọi người lầm tưởng. Riêng tổ lưu động, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết mình hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật làm CCCD”.

Người dân đến Công an huyện Bảo Lâm làm CCCD trong những ngày nghỉ lễ 2/9

Cùng với tổ thường trực, công an 2 huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai còn thành lập tổ lưu động đến tận nhà để thu thập dữ liệu dân cư làm CCCD cho bà bà con. Theo đó, tổ lưu động công an các địa phương hướng tới các đối tượng như người già, người khuyết tật, người bệnh tại các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện.

Thiếu tá Hoàng Văn Tường – Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính Công an huyện Bảo Lâm, chia sẻ: “Những ngày qua, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ tổ lưu động của đơn vị đã phân lịch đến tận nhà để thu thập dữ liệu dân cư làm CCCD cho bà con. Khi chúng tôi đến tận nhà, bà con đều rất vui, phấn khởi và hợp tác hết mình nên anh em được tiếp thêm động lực. Việc đội lưu động đến từng nhà sẽ giúp cho người dân đỡ vất vả hơn trong việc đi lại khi sức khỏe yếu. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án cấp CCCD trên địa bàn huyện trong thời gian tới”.

KHÁNH PHÚC