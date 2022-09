Công an huyện Đức Trọng quyết tâm hoàn thành cấp CCCD

(LĐ online) - Các tổ công tác làm thẻ căn cước công dân (CCCD) cố định tại huyện Đức Trọng làm việc 3 ca/ngày theo phương châm “làm đến khi hết người chứ không hết giờ”, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.

Công an huyện Đức Trọng làm CCCD do người dân trên địa bàn

Thực hiện cao điểm cấp CCCD và định danh điện tử (ĐDĐT) cho toàn bộ công dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/9/2022 theo kế hoạch của Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đức Trọng, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí các tổ công tác cấp CCCD tại trụ sở các xã, thị trấn theo lịch đã phân công và tổ chức 3 tổ lưu động đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, tận nhà người dân già yếu, tàn tật không đi lại được.

Song song với đó, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Huyện Đoàn rà soát, xác minh, phân loại danh sách thống kê các trường hợp công dân có đủ điều kiện nhưng hiện chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD, trong đó, tập trung soát danh sách số công dân thường trú nhưng vắng mặt tại địa phương để đi học tập, làm ăn xa...; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân về những tiện ích trong việc sử dụng CCCD; hỗ trợ phương tiện đưa đón tận nhà các trường hợp lớn tuổi, đau ốm, bệnh tật, khó khăn trong việc đi lại hoặc không thể đi lại để được làm CCCD gắn chíp điện tử.

Để đảm bảo tiến độ, các tổ công tác làm CCCD cố định làm việc 3 ca/ ngày (sáng, chiều, tối) theo phương châm “làm đến khi hết người chứ không hết giờ”, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ..., phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trước ngày 20/9/2022.

N.MINH