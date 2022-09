(LĐ online) - Chiều 12/9, huyện Đam Rông tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, huyện Đam Rông trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các tập thể, trao Bằng khen của UBND tỉnh các đơn vị và cá nhân xuất sắc

Báo cáo tại Hội nghị, năm học 2021 - 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông đã phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Ngành giáo dục huyện Đam Rông tiếp tục thực hiện tốt và đẩy mạnh các Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục”… Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, phương án dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đội ngũ giáo dục các cấp được quan tâm. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trẻ ở độ tuổi mầm non đến trường. Trong năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện bổ nhiệm 11 cán bộ quản lý, (trong đó luân chuyển, bổ nhiệm 4 cán bộ quản lý trường học, bổ nhiệm lại 4 cán bộ quản lý và bổ nhiệm mới 3 cán bộ quản lý)…Với những nỗ lực đó, chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ổn định và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bậc giáo dục mầm non đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm học đề ra, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 13,3% (100% trẻ được bán trú, 100% trẻ mầm non là đồng bào DTTS được tăng cường tiếng Việt); trẻ mẫu giáo đạt 77,6%, trẻ em 5 tuổi đạt 100%; Lên lớp thẳng bậc tiểu học đạt 95,8%; Lên lớp thẳng bậc THCS đạt 93,2%; tỷ lệ học sinh khá giỏi bậc THCS là 50,4%; Hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,1%, tốt nghiệp THPT đạt 99,3%.

Về chất lượng mũi nhọn: Có 37 Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện bậc THCS; có 10 học sinh THCS đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tham dự Cuộc thi sáng tạo cùng CodeKitten - tìm kiếm và phát huy tài năng công nghệ nhí năm 2021 đạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.... Cuộc thi tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng đạt 1 giải ba và 3 giải khuyến khích; Cuộc thi đấu trường Toán học VioEdu đạt 2 giải vàng, 2 giải bạc, 1 giải đồng và 1 khuyến khích; Cuộc thi Toán học Phần Lan quốc tế có 2 học sinh lọt vào “top” 10 đạt giải triển vọng; Ngoài ra, ngành giáo dục Đam Rông đạt nhiều thành tích cao tại các Hội thi Đại sứ văn hóa đọc, thi vẽ tranh thiếu nhi, Hội thao tỉnh Lâm Đồng. Đối với các trường THPT: tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa có 2 giải nhất, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích. Tham gia Hội thi KHKT cấp tỉnh có 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích, trong đó có 1 dự án cử dự thi ở Malaysia được đánh giá cao…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm về kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022, các nội dung triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đam Rông và đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục địa phương đạt được trong năm học qua. Đây chính là kết quả đã góp phần thành công chung của ngành giáo dục tỉnh nhà trong năm học 2021 - 2022. Để phong trào giáo dục của huyện ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt, trong thời gian tới ngành giáo dục huyện Đam Rông đẩy mạnh việc huy động trẻ em ra lớp, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học; cần rà soát các đối tượng, độ tuổi để cử đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn trường học, hoàn thành chương trình năm học và đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự trường học, bảo đảm an toàn tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử học đường để tạo môi trường lành mạnh; tăng cường các điều kiện để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện hiệu quả, đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; đẩy mạnh cải cách hành chính trong dạy, học cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục; làm tốt công tác hướng nghiệp trong dạy học cho học sinh bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông và làm tốt công tác phối hợp để tạo sự đồng thuận, chia sẻ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học…

Nhân dịp này, UBND huyện Đam Rông đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 10 đơn vị; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 đơn vị và 8 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và UBND huyện Đam Rông tặng 95 giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua.

LAM PHƯƠNG