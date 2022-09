Di Linh: Làm thủ tục cấp 609 căn cước công dân gắn chip trong dịp Lễ 2/9

(LĐ online) - Từ ngày 1 đến ngày 4/9, Công an huyện Di Linh đã bố trí thêm cán bộ làm việc ở các tổ cấp CCCD gắn chip để phục vụ người dân trên địa bàn.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Di Linh làm việc trong dịp Lễ 2/9 để cấp CCCD cho người dân

Ngày 6/9, Công an huyện Di Linh cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên địa bàn, trong dịp Lễ 2-9, các tổ cấp CCCD của Công an huyện vẫn hoạt động bình thường, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Công an huyện đã bố trí thời gian làm thủ tục cấp CCCD từ 7 giờ đến 22 giờ, đồng thời cử thêm cán bộ làm việc ở các tổ cấp CCCD gắn chip để phục vụ nhu cầu của người dân. Qua đó, đơn vị đã làm thủ tục cấp 609 CCCD cho những người đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về nghỉ lễ.

Hiện nay Công an Di Linh đang chỉ đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp xã huy động tối đa trang thiết bị, lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip (từ ngày 1/8/2022 đến 30/9/2022), bảo đảm đúng chỉ đạo của Bộ Công an. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt các nội dung “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, công dân từ 14 tuổi trở lên đang thường trú, tạm trú ở địa phương nhưng chưa được cấp CCCD gắn chip thì liên hệ với công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc cấp, đổi CCCD. Tính đến hiện tại trên địa bàn huyện Di Linh đã cấp được 130.514 thẻ CCCD cho công dân.

HOÀNG YÊN