Di Linh: Xác định những nhiệm vụ cho năm học mới

Việc đi qua năm học 2021 - 2022 với những thử thách, biến động đã cho ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Di Linh nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xác định những nhiệm vụ cho năm học mới.

Ngành GDĐT Di Linh đã đi qua năm học 2021 - 2022 đầy gian khó

• THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP

Ông Nguyễn Phước Bảo Cường - Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Di Linh chia sẻ: Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực, nên ngành GDĐT huyện cũng phải thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo công tác dạy học, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đó là một thách thức rất lớn với ngành. Với sự nỗ lực, đoàn kết, ngành GDĐT huyện Di Linh đã đi qua năm học này với nhiều thành quả đạt được.

Theo đó, việc dạy học được thực hiện linh hoạt, an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GDĐT và ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục theo nguyên tắc tăng quy mô, giảm đầu mối; tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, điều kiện giáo dục và hiệu quả, hiệu lực quản lý. Giai đoạn 2020-2022, toàn huyện đã giảm được 6 trường phổ thông và 3 điểm trường. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được ưu tiên đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ hóa và từng bước hiện đại. Số trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 62/79 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 78,5%.

Thực hiện công tác huy động trẻ đến trường đạt kế hoạch đề ra; Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục được nâng cao; chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh tiếp tục được duy trì ở tốp 4 toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT được duy trì và nâng cao, đặc biệt bậc THPT có 4 trường đạt tỷ lệ 100% (Trường Chinh, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Huệ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện).

Việc triển khai thực hiện các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh cũng được thực hiện, kể cả các trường ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, các địa bàn vùng đồng bào DTTS.

Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2 và lớp 6 được chuẩn bị chu đáo và thực hiện kỹ lưỡng ở các khâu, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động giáo dục ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Trong năm học 2021-2022, các trường đã huy động được hơn 10 tỷ đồng để bổ sung nguồn tăng cường cơ sở vật chất, ngoài ra còn huy động hàng ngàn lượt người tham gia vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Huyện kêu gọi được gần 6 tỷ đồng nguồn phi chính phủ và quỹ tài trợ xây dựng Trường Mẫu giáo Hoà Trung và bể bơi tiểu học Lam Sơn.

Ghi nhận những thành tích của ngành GDĐT huyện, ông Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh khẳng định: Những kết quả đó đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội huyện trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ngành GDĐT vẫn cần nhìn nhận rõ những vấn đề còn tồn tại để xác định nhiệm vụ cho năm học mới.

• NHIỆM VỤ CHO NĂM HỌC MỚI

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho rằng, ngành GDĐT địa phương hiện đang còn những vấn đề cần tập trung khắc phục như: tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn khá cao; việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý mặc dù đã có sự chuyển biến nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra; việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống thực hiện chưa linh hoạt, hiệu quả chưa cao và mới chỉ gói gọn ở phạm vi trong nhà trường; hoạt động hướng nghiệp cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhiều trường đầu tư không đồng bộ, manh mún; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh (huyện 78,5%; tỉnh 82%). Việc thực hiện chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu. Mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của một số địa phương chưa đảm bảo yêu cầu…

Năm học 2022-2023 diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ngành GDĐT huyện Di Linh xác định những nhiệm vụ cụ thể như: Chủ động xây dựng phương án, kịch bản dạy học phù hợp, linh hoạt nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh, thiên tai… nhất là dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng bùng phát trở lại. Tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia tiêm vắc xin đủ mũi, đủ liều nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Tăng cường các biện pháp y tế để ứng phó với các dịch bệnh khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong trường học như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sốt siêu vi, cúm mùa, đau mắt đỏ… Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện nhanh, hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và giảng dạy. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và phụ huynh học sinh để thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. Huy động tốt các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục…

NGỌC NGÀ