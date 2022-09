Đơn Dương: Trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

(LĐ online) - Sáng 6/9, tại Trường Tiểu học P'Ró, huyện Đơn Dương, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng An ninh đối nội – Công an tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã trao 630 phần quà (mỗi phần quà trị giá 100 ngàn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương nhân dịp Tết Trung thu và chào mừng năm học mới.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, động viên tinh thần đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đồng thời, nhằm thực hiện phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an Lâm Đồng năm 2022, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Ghi nhận những đóng góp, tấm lòng của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tham gia đoàn từ thiện, cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, trường học đã trao tặng 3 giấy ghi nhận tấm lòng vàng của các nhà tài trợ.

Được biết, trước đó, ngày 5/9, đoàn cũng đã trao tặng 420 phần quà, 30 suất học bổng, 6 xe đạp nhân dịp khai giảng năm học mới và Tết Trung thu năm 2022 tại Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, Trung tâm Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng và thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

AN NHIÊN