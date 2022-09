Đức Trọng: Tặng 410 suất quà Trung thu cho trẻ em

(LĐ online) - Nhằm mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi, khuyết tật một mùa Trung thu vui vẻ, ấm áp, UBND huyện Đức Trọng trao 410 suất quà cho các em tại các xã, thị trấn; trao 5 triệu đồng cho các em tại Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Lục Hòa (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng).

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi

Theo đó, ngoài 30 suất quà được trao trực tiếp cho các em thiếu nhi các xã Hiệp Thạnh; Hiệp An, Liên Hiệp và N’Thôl Hạ tại chương trình “Vầng trăng yêu thương” do Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức, các phần quà còn lại sẽ do UBND các xã, thị trấn trực tiếp trao tặng cho các em.

Được biết, mỗi phần quà gồm 1 hộp bánh Trung thu và lồng đèn, trị giá 290 ngàn đồng. Toàn bộ kinh phí để mua quà được trích từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện.

N.MINH