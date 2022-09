Lâm Đồng: Cơ bản đáp ứng được việc cung ứng thuốc trong khám chữa bệnh BHYT

(LĐ online) - Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X.

Thực hiện Văn bản số 6660/UBND-TL ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương rà soát báo cáo kết quả giải quyết, xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X, liên quan đến lĩnh vực y tế - bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri.

Về tình hình cung ứng thuốc trong khám chữa bệnh BHYT, trong thời gian qua, tình trạng thiếu một số mặt hàng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT tại một số cơ sở khám chữa bệnh do chậm đấu thầu (bất cập trong các văn bản hướng dẫn như: Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT và Thông tư 15/2019/TT-BYT, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT) hoặc không trúng thầu do không có nhà thầu tham dự đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

Để việc cung ứng thuốc kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, ngành y tế và ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đấu thầu thuốc. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 14/18 cơ sở khám chữa bệnh có kết quả đấu thầu thuốc. Đồng thời, một số cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện mua sắm bằng hình thức khác phù hợp với Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Nên việc cung ứng thuốc trong khám chữa bệnh BHYT đến thời điểm hiện nay cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Liên quan đế đề nghị của cử tri 3 huyện phía Nam về việc Bảo hiểm Xã hội tỉnh quan tâm cho phép đầu tư xây dựng trung tâm hoặc trạm chuyển tuyến BHYT của 3 huyện phía Nam đặt tại huyện Đạ Tẻh hoặc huyện Đạ Huoai để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngày 17/2/2020, Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT. Theo đó, các trung tâm y tế huyện, thành phố được phép chuyển bệnh nhân vượt quá khả năng khám, điều trị của đơn vị mình đến các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trường hợp vượt quá khả năng khám, điều trị của bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh thì được chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân vượt quá khả năng khám, điều trị của đơn vị mình đến các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, 3 huyện phía Nam nói riêng và các huyện, thành phố trong toàn tỉnh nói chung được phép chuyển bệnh nhân nặng, vượt quá khả năng điều trị của Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (khả năng điều trị của Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn được Sở Y tế công bố trên trang Website của Sở Y tế theo đường link: syt.lamdong.gov.vn vào mục thông tin quản lý hành nghề, mục danh mục kỹ thuật) đến các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT mà không cần phát sinh thêm thủ tục nào khác như qua trung tâm hoặc trạm chuyển tuyến (không có quy định thành lập trung tâm hay trạm chuyển tuyến).

Bên cạnh đó, các đơn vị trước khi chuyển tuyến phải hội chẩn, hội chẩn từ xa, liên hệ trước với các đơn vị tuyến trên để biết khả năng khám bệnh, chữa bệnh của các đơn vị, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến phản ánh của cử tri huyện Đạ Tẻh về tình trạng lan can khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng mặc dù mới xây dựng nhưng đã bị hư hỏng nhiều, có nguy cơ gây mất an toàn cho nhân viên bệnh viện và bệnh nhân khi đến khu vực này. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm có giải pháp khác phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho mọi người khi đến khu vực này để điều trị bệnh, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng hàng tháng đều tổ chức việc rà soát cơ sở vật chất để sửa chữa, nâng cấp theo quy định, trong đó lan can khu vực điều trị nội trú đã được tiến hành sơn sửa, hàn lại các chấn song lan can có dấu hiệu bị han rỉ, hư hỏng không đảm bảo an toàn của các tòa nhà trong toàn Bệnh viện.

