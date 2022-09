Lâm Đồng tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại karaoke, quán bar, vũ trường

(LĐ online) - Ngày 12/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho nhân viên, quản lý một quán karaoke trên địa bàn cuối tháng 8/2022. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo UBND tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Văn bản số 5910/VPCP-NC ngày 8/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke; ý kiến thống nhất của tập thế lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Văn bản của Văn phòng Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp để các cá nhân, tổ chức có liên quan và toàn thể nhân dân biết, tự giác chấp hành.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; đặc biệt là các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp) trước ngày 27/9/2022.

Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm qua kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 30/9/2022.

Giao Công an tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở có nguy cơ cháy cao; thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh tại các báo cáo định kỳ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép trên địa bàn.

