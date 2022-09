Những ngôi nhà mang tên Mái ấm tình thương

Với những hội viên nghèo, cận nghèo, mẹ đơn thân hay người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lâm Hà, ngôi nhà mang tên Mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện hỗ trợ xây dựng và trao tặng là cả một tài sản quý báu. Từng căn nhà được hoàn thiện từ sự yêu thương, đùm bọc của chị em hội viên phụ nữ không chỉ mang đến niềm vui an cư lạc nghiệp, mà còn tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN huyện Lâm Hà bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Cảnh

Những ngày cuối tháng 9, trong ngôi nhà vẫn còn mùi sơn mới vừa được trao cách đây ít hôm, hội viên Nguyễn Thị Cảnh (53 tuổi, ở thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà) không giấu được niềm vui mừng, hạnh phúc và phấn khởi bởi từ nay các con không còn phải sống trong căn nhà tạm bợ, chật chội và dột nát.

Bởi lẽ, chị Cảnh là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình có 5 nhân khẩu và thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Mỗi ngày trôi qua, vợ chồng chị phải chắt chiu từng đồng để chạy chữa, thuốc men cho cô con gái lớn mắc bệnh tim bẩm sinh và bị đao.

Cuộc sống mưu sinh đắp đổi qua ngày, chật vật và túng thiếu nên chị Cảnh chẳng dám nghĩ đến chuyện xây dựng được một căn nhà kiên cố, tươm tất. “Lo cho cái ăn hàng ngày và lo tiền chạy chữa bệnh cho con còn kham không nổi, làm sao vợ chồng tôi còn dám nghĩ đến chuyện xây nhà” - chị Cảnh nghẹn ngào nói.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hội viên, Hội LHPN xã Nam Hà đã có đề xuất Hội LHPN huyện Lâm Hà xem xét và hỗ trợ 50 triệu đồng cho chị Cảnh theo Chương trình xây dựng Mái ấm tình thương của Hội. Cùng với sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể trong xã, sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, ngôi nhà từng bước được hoàn thiện.

Rồi ngày ấy cũng đến, căn nhà được đưa vào sử dụng với tất cả tình yêu thương, sự đùm bọc của cộng đồng, người thân và các cấp chính quyền địa phương. “Trong nhà giờ đây đã đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Nhìn các con được sống trong căn nhà mới, đủ đầy và ấm áp, vợ chồng tôi đã yên tâm và có thêm động lực phấn đấu để thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn, nhất là chăm lo cho các con” - chị Cảnh giãi bày.

Cũng như chị Cảnh, niềm vui và sự biết ơn của người mẹ đơn thân Lê Thị Vân (33 tuổi, Thôn 6, xã Gia Lâm) khi trở thành chủ nhân của ngôi nhà kiên cố rộng chừng 50 m2 được hoàn thiện từ sự sẻ chia của nhiều tấm lòng và các tập thể; trong đó Hội LHPN huyện Lâm Hà hỗ trợ 50 triệu đồng và bà con lối xóm hỗ trợ 40 triệu đồng.

Dù đã dọn về ở trong ngôi nhà gần 2 năm nay, nhưng mỗi lần nhắc đến, chị Vân vẫn không thể nào quên cảm xúc ngay ngày đầu bước vào căn nhà mới. Chia sẻ câu chuyện của gia đình, chị tâm sự: Hoàn cảnh của tôi thì cả thôn đều rõ. Lúc trước chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên đất đai, nhà cửa đều bán để chạy chữa bệnh cho anh. Thế rồi đến năm 2020, anh ra đi để lại ba mẹ con trong căn phòng trọ. Trở thành trụ cột trong gia đình, công việc không ổn định, nhà cửa, đất đai đều không còn, khi đó bản thân cũng suy sụp lắm! Rồi nghĩ tới hai đứa con phải chịu cảnh mồ côi cha từ nhỏ nên tôi lấy chúng làm động lực để tiếp tục sống. Cũng may mắn trong thời điểm đó, gia đình tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ về mọi mặt và lớn hơn là việc sẽ giúp đỡ xây nhà, tôi mừng lắm! Niềm vui ấy chẳng thể nào tả được, đó sẽ là động lực lớn để tôi tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất để thay anh nuôi dạy các con nên người”.

Chị Nguyễn Thị Thùy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Hà cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động, Hội LHPN huyện Lâm Hà đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Hội phụ nữ xã, thị trấn. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ xây nhà cho các gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, mẹ đơn thân, hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, để giúp chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng Mái ấm tình thương, Hội LHPN huyện Lâm Hà đã vận động các cá nhân, tập thể, các mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ chị em hội viên để hoàn thiện được căn nhà với trị giá từ 90-150 triệu đồng. Trong 5 năm, bằng các nguồn huy động khác nhau, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây mới được 23 ngôi nhà Mái ấm tình thương và 5 mái tôn tặng cho chị em hội viên nghèo, cận nghèo, đơn thân và dân tộc thiểu số; trong đó mức tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn và 3 đến 5 triệu/mái.

Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Những mái ấm tình thương đã đem lại niềm vui, niềm động viên an ủi cho chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, an cư lạc nghiệp; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo của huyện.

THÂN THU HIỀN