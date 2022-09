Nỗ lực triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

(LĐ online) - Chiều 14/9, Đoàn công tác Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng về kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong thời gian qua luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp, tổ chức thực hiên có hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể.

Ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua các hoạt động, chính sách cụ thể như: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ nữ; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc… đã góp phần vào việc thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng trí tuệ của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội…

Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hơn 30 ngàn người; trong đó, có hơn 19.300 nữ. Công tác quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 - 2026 với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó phòng các sở ngành đạt từ 21,5% - 32,1%. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có những tiến bộ so với giai đoạn trước, đạt 26,94%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý còn thấp.

Bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Duy trì các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy để tư vấn, giải quyết mâu thuẫn, bạo lực gia đình, các câu lạc bộ, điện thoại đường dây nóng góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng bạo lực trong gia đình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 413 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gần 1.200 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hơn 1.200 câu lạc bộ gia đình văn hóa đang hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, chỉ rõ về tỷ lệ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo các cấp còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, đây là chỉ tiêu cần có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và cần giải pháp mạnh mẽ để thực hiện trong thời gian tới; thiếu cán bộ chuyên trách thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí cho hoạt động này còn hạn chế, do đó hình thức, nội dung thực hiện chưa phong phú, chưa đi vào chiều sâu; hiện nay vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ trong cộng đồng dân cư nên nhiều phụ nữ mang tư tưởng an phận bằng lòng, không muốn phấn đấu vươn lên… Qua đó, đề xuất các ý kiến để triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thời gian tới hiệu quả hơn.

Thành viên Đoàn công tác Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, rất ấn tượng với hoạt động công tác truyền thông về bình đẳng giới, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, để công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đạt kết quả cao hơn nữa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo, tham mưu, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai các chiến lược về bình đẳng giới; phát huy vai trò của các cơ quan là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới; tổ chức triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cũng như ưu tiên hỗ trợ phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội…

TUẤN HƯƠNG